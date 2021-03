Hydro-Québec: nombreuses pannes d'électricité dans la Capitale-Nationale

Les forts vents ont plongé des milliers de personnes dans le noir lundi matin dans la Capitale-Nationale, mais les réparations devraient être terminées au plus tard en fin d’après-midi selon Hydro-Québec.

Les secteurs les plus touchés dans la région sont Beauport et Beaupré, qui comptaient respectivement 1313 et 3483 clients privés d’électricité à 10h, lundi matin.

D’autres pannes moins importantes ont aussi été observées à Fossambault-sur-le-Lac, Pont-Rouge, Neufchâtel, Charlesbourg, Stoneham et Sainte-Brigitte-de-Laval. Au total, environ 5000 personnes ont été plongées dans le noir.

Si la Rive-Sud de Québec a été épargnée, quelque 500 résidences ont été touchées en Beauce.

Forts vents et précipitations

«Ce sont les précipitations, mais surtout les forts vents qui ont causé des problèmes en cassant des branches qui sont tombées sur des fils électriques et qui ont endommagé le réseau», explique le porte-parole d’Hydro-Québec, Marc-Antoine Ruest.

Une quinzaine d’équipes ont été déployées pour réparer les dommages dans la région de Québec et on estime le tout réglé d’ici la fin de l’après-midi maximum. D’après M. Ruest, le pire est passé et on ne devrait pas voir une explosion de panne au courant de la journée dans la Capitale-Nationale.

À travers le Québec, ce sont environ 26 000 personnes qui se sont retrouvées sans électricité dans la matinée. Lanaudière et le Saguenay ont été les régions les plus touchées, juste avant la Vieille capitale.