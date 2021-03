Des T-4 envoyés aux joueurs: la LHJMQ dans l’embarras

La LHJMQ se retrouve dans une position inconfortable, car les Wildcats de Moncton ont fait parvenir des formulaires T-4 à plusieurs joueurs ayant porté leurs couleurs en 2020. Tout ça, alors que le circuit Courteau se bat bec et ongles afin d’éviter que ses joueurs soient considérés comme des travailleurs.

C’est Radio-Canada qui a dévoilé l’affaire, lundi.

Dans les T-4 envoyés aux joueurs, on constate que plusieurs dépenses liées au stage junior ont été considérées comme des avantages imposables par les Wildcats. Dans l’un de ces formulaires envoyés à un hockeyeur et dont Le Journal a obtenu copie, on voit que les frais liés au transport, aux bonis de performance, à l’assurance invalidité, aux dépenses de déplacement des parents, aux familles de pension ainsi qu’à l’éducation ont été considérés comme des avantages fiscaux, alors qu’ils représentent des dépenses que la LHJMQ et ses équipes prennent en charge depuis toujours.

ERREUR OU PAS ?

Pour certains joueurs, cela signifierait des remboursements d’impôts de quelques milliers de dollars.

Difficile pour l’instant de savoir s’il s’agit simplement d’une maladresse de la part des Wildcats ou si l’équipe a tenté d’aller à l’encontre de la politique de la LHJMQ.

L’équipe n’a pas retourné nos demandes d’entrevue, lundi, mais elle a assuré aux agents concernés qu’il n’y avait pas d’erreur.

« Je connais bien M. Irving [le propriétaire des Wildcats] et je ne peux pas croire qu’il l’ait fait délibérément, a mentionné un joueur ayant reçu ledit formulaire et qui a accepté de parler sous le couvert de l’anonymat, pour des raisons évidentes. Les impôts, je ne m’en occupe pas et je laisse ça à mon agent, mais personne ne nous a avertis que ça arriverait. »

DOSSIER À L’ÉTUDE

La LHJMQ a mandaté son vice-président administration, Pierre Daoust, pour faire la lumière sur le dossier.

Ce que l’on sait, c’est que les agents de plusieurs joueurs impliqués ont fait – et font toujours – pression sur le circuit Courteau afin que la situation se résorbe.

Un agent contacté lundi qui représente un joueur touché nous a mentionné espérer que la Ligue règle le problème le plus rapidement possible et que de nouveaux T-4 soient expédiés sans retard. « Sinon, ce sera à la Ligue de payer », mentionne ce représentant.

La situation survient alors que la LHJMQ et les deux autres ligues canadiennes sont toujours impliquées dans un important recours collectif visant à faire reconnaître le statut de travailleurs des joueurs de hockey junior.

Rappelons que cette action collective s’était réglée pour une somme de 30 M$ en mai dernier, avant que la Cour supérieure du Québec et celle de l’Ontario ne l’invalident en octobre.

La LHJMQ a préféré ne pas commenter lundi, attendant d’avoir le portrait global de la situation.