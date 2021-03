La lumière au bout du tunnel pour Jack Eichel?

L’entraîneur-chef intérimaire des Sabres de Buffalo, Don Granato, s’attend à revoir son capitaine Jack Eichel d’ici la fin de la saison.

Le patineur américain est toujours aux prises avec une blessure au haut du corps le tenant à l’écart depuis le 7 mars. Le duel de lundi contre les Flyers de Philadelphie devait être son 11e consécutif à l’extérieur de la glace. Aussi, Granato a voulu se faire rassurant dans son cas, même si un retour au jeu sera plus ou moins utile pour son club, qui occupe les bas-fonds du classement général et qui ratera logiquement les séries éliminatoires 2021.

«Je lui ai parlé il y a quelques jours. Je n’ai pas abordé les détails avec lui, car il doit se soumettre à une rééducation et les sensations sont différentes de jour en jour. Il a dit bien se sentir et que c’était mieux, a-t-il dit au site NHL.com. Je ne crois pas qu’il s’agisse d’un problème mettant fin à sa campagne. On travaille pour lui permettre de revenir cette saison. Je n’ai pas d’échéancier à donner, mais il a possiblement réalisé des progrès significatifs dans les trois derniers jours depuis notre entretien. Nous espérons, on croit qu’il reviendra.»

Eichel a inscrit deux buts et 16 mentions d’aide pour 18 points en 21 rencontres lors du calendrier régulier. Avant l’affrontement du jour, Buffalo avait subi 17 revers de suite.