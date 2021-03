Amies de longue date, à l’aube de la quarantaine, Lisemarie et Mélissa (photo) ne se sont pas réinventées durant la pandémie. Elles se sont inventées. Elles ont lancé récemment sur le web l’entreprise Lasève qui combine leur passion de la nature et leur penchant pour les soins corporels.

Photo courtoisie

Après plusieurs concoctions maison, elles allaient remplacer le miel que l’on retrouve dans plusieurs produits par l’eau d’érable. Elles ont décidé de faire équipe avec un laboratoire québécois qui se spécialise dans les soins capillaires naturels depuis plus de 40 ans. On y retrouve un savant alliage fait d’ingrédients purs, uniques, recherchés... et biodégradables. Les bouteilles sont issues de plastique recyclé. Pour l’instant, la gamme comprend trois soins capillaires : le shampoing, le revitalisant et le masque. Pour plus de détails ou pour commander, rendez-vous sur laseve.ca.

Nomination

Photo courtoisie

Bravo à Danielle Goulet (photo) qui vient d’être nommée, par le Conseil des ministres, à titre de présidente-directrice générale adjointe (PDG adjointe) du CHU de Québec-Université Laval (CHU). Infirmière bachelière de formation, Mme Goulet cumule plus de 30 années de service dans le réseau de la santé. Tout au long de son parcours professionnel, son expérience de clinicienne a toujours su influencer positivement son rôle de gestionnaire. Depuis 2016, elle a occupé successivement les postes de directrice, clientèle, et directrice des soins critiques au CHU. Détentrice d’une maîtrise en sciences infirmières, elle a également fait partie de la cohorte 2019-2020 du Programme national de développement des leaders en santé et services sociaux – volet hors cadre, PDG et PDGA.

Grosse journée !

Photo courtoisie

La journée d’aujourd’hui sera riche en émotions pour Yves Pouliot de Québec. Tout d’abord, Yves apparaît en photo dans ma page. Ça frappe toujours un peu. Aussi, il atteint officiellement en ce jour l’âge de la retraite. Il a 65 ans. Qui plus est, il la prend sa retraite aujourd’hui après une carrière de 30 ans et cinq mois de loyaux services pour le Groupe Tanguay. Yves a fait carrière comme livreur chez Ameublements Tanguay, donc il connaît par cœur l’entrepôt situé sur la rue Armand-Viau. Yves a bien des projets en tête, comme celui de pratiquer quelques activités sportives (golf) avec son petit-fils Alexis. Sa conjointe, Lise, sa fille Véronique, sa sœur Ginette, toute la famille, de même que tous ses collègues de travail lui souhaitent une heureuse retraite et un bon anniversaire de naissance.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 29 mars 2011. Le Match bleu rassemble plus de 14 000 spectateurs au Colisée Pepsi pour assister à la rencontre entre les Canadiens et les Thrashers d’Atlanta... sur écrans géants ! C’est plus que la foule moyenne de 13 278 spectateurs aux matchs locaux des Trashers. Notre caricaturiste Ygreck n’avait pas manqué de souligner l’événement à sa façon.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pauline Marois (photo), femme politique et ex-première ministre du Québec, 72 ans... Suzanne Gagnon, copropriétaire du restaurant Le Laurie Raphaël... Maxim Lapierre, ex-attaquant de la LNH, 36 ans... Jennifer Capriati, joueuse de tennis, 45 ans... Éric Lavigne, ex-entraîneur de la LHJMQ (2002-2011) et maintenant coordonnateur aux sports du Cégep Garneau, 55 ans... Elle Macpherson, actrice et mannequin, 58 ans... Jacques Fabi, animateur de radio (Fabi la nuit) au FM 93, 68 ans... Christiane Charrette, ex-animatrice de radio et de télé, 70 ans... Jacques Renaud, ex-journaliste (Rock-Détente 107,5 Québec), 70 ans... Louis Hardy, ex-journaliste sportif à la SRC, 71 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 29 mars 2016 : Jean C. Lapierre (photo), 59 ans, ancien politicien et chroniqueur politique... 2019 : Agnès Varda, 90 ans, cinéaste française de la nouvelle vague... 2019 : Shane Rimmer, 89 ans, acteur canadien qui a joué dans trois films de James Bond... 2018 : Rusty Staub, 73 ans, ancien joueur vedette des Expos de Montréal... 2016 : Michel Latulippe, 71 ans, cofondateur de Métal Léger L et V de Québec... 2016 : Jean Bissonnette, 81 ans, réalisateur et producteur de télévision québécois (Moi et l’autre)... 2014 : Douglas Penney, 79 ans, le père de Steve Penney (ex-LNH)... 2013 : Ralph Klein, 70 ans, ancien premier ministre de l’Alberta (1992-2006)... 2009 : Maurice Jarre, 84 ans, compositeur français... 2007 : Jacques Giroux, 63 ans, journaliste retraité du Journal de Québec... 2005 : Johnnie Cochrane fils, 67 ans, avocat américain... 1996 : Bill Goldsworthy, 51 ans, 14 saisons dans la LNH... 1989 : Bernard Blier, 73 ans, acteur français... 1963 : Gaspard Fauteux, 64 ans, lieutenant-gouverneur du Québec de 1950 à 1958.