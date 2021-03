Le baseball de retour à TVA Sports jeudi

Les amateurs de baseball pourront regarder les exploits des Blue Jays de Toronto tout au long de la saison et à titre de diffuseur francophone exclusif de l’équipe et des ligues majeures, TVA Sports proposera une centaine de matchs, incluant 25 de la formation ontarienne.

En plus des Jays, qui ont acquis George Springer et Marcus Semien pendant l’hiver, leurs principaux rivaux au sein de la section Est de la Ligue américaine, particulièrement les Yankees de New York, les Red Sox de Boston et les Rays de Tampa Bay, seront en vedette. D’ailleurs, TVA Sports présentera sa première partie de l’équipe torontoise le dimanche 4 avril, 13 h, lorsqu’elle visitera les Yankees.

Lors de cette semaine inaugurale, la chaîne ouvrira la saison en présentant le match entre les Mets de New York et les Nationals de Washington, jeudi à 19 h. Au total, TVA Sports offrira 52 parties impliquant les autres formations de le baseball majeur, sans compter les affrontements éliminatoires.

Le public retrouvera ces voix associées au plaisir estival du baseball au Québec, soit celles de Jacques Doucet, Denis Casavant, Rodger Brulotte et François Paquet. Ces experts mettront la table pour cette nouvelle saison dans une émission spéciale, animée par Denis Casavant, présentée mardi à 19 h et rediffusée jeudi à 14 h 30.