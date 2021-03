Les Sabres pouvaient toucher à la victoire

Les Sabres de Buffalo avaient pris une avance de 3 à 0 avec 20 minutes à compléter à leur match face aux Flyers de Philadelphie, lundi au KeyBank Arena, mais ils ont finalement échappé la victoire de peu, perdant 4 à 3 en prolongation et égalant le record de médiocrité de la Ligue nationale de hockey avec une 18e défaite consécutive.

Tout semblait trop facile pour les Sabres, qui voyaient la lumière au bout du tunnel finalement poindre à l’horizon après plus d’un mois d’insuccès. Ivan Provorov n’a pas pris de temps pour fermer la porte à Buffalo, marquant après seulement 42 secondes en temps supplémentaire.

Il faut donner le crédit aux Flyers, qui ont effectué une belle remontée en troisième période. Kevin Hayes, Claude Giroux et Sean Couturier ont marqué tour à tour, gâchant la belle soirée du gardien Linus Ullmark, qui a effectué 32 arrêts.

Les Sabres s’étaient pourtant donné une avance difficile à surmonter après deux périodes. Après 40 minutes de jeu, Henri Jokiharju, Cody Eakin et Brandon Montour avaient tous fait scintiller la lanterne derrière le filet du vétéran Brian Elliott.

Les malheureux vaincus ont désormais atteint le bas de l’échelle, égalant les Penguins de Pittsburgh de 2003-2004 avec un 18e revers de suite. Les hommes de Don Granato n’ont pas gagné depuis le 20 février.

Ce mauvais coup Sabres a toutefois un autre prix, puisqu’ils ont perdu les services du jeune attaquant Dylan Cozens. Blessé au haut du corps, il a quitté la rencontre en deuxième période.

Darnell Nurse tranche en prolongation

Au Scotiabank Arena, Darnell Nurse a mis fin aux hostilités en touchant la cible après seulement 17 secondes de jeu en prolongation et les Oilers d’Edmonton ont signé un gain de 3 à 2 sur les Maple Leafs de Toronto.

Bénéficiant d’une belle passe soulevée de Connor McDavid, l’arrière a déjoué le gardien Michael Hutchinson avec un tir du côté de la mitaine. C’était la troisième fois que l’athlète de 26 ans tranchait un débat en surtemps, égalisant ainsi un record d’équipe chez les défenseurs appartenant à Eric Brewer.

Josh Archibald et Kyle Turris ont également fait mouche pour la formation de l’Alberta.

Chez les Leafs, Mitchell Marner et Auston Matthews ont fait bouger les cordages. Il s’agissait de la première fois que les Torontois perdaient un affrontement quand ses deux vedettes inscrivaient toutes les deux un but dans le même match cette saison.

Les «Pens» devancent les Islanders

Au PPG Paints Arena, les Penguins de Pittsburgh ont prolongé leur série de victoires à quatre matchs en battant les Islanders de New York 2 à 1.

En vertu de ses récents succès et de son gain du jour, la formation de la Pennsylvanie a pris le deuxième rang de la section Est à ses rivaux de la Grosse Pomme. Les «Pens» et les «Insulaires» ont présentement le même nombre de points (48), mais le club de Pittsburgh compte une victoire de plus.

Anthony Angello et Jared McCann ont inscrit les filets des vainqueurs dans l’affrontement de lundi. Sur ces deux réussites, les défenseurs John Marino et Mike Matheson ont fourni les mentions d’aide.

La réplique des perdants est venue du bâton de Matt Martin.