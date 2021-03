Les zones orange repasseront-elles en rouge?

Chaque fois où le premier ministre Legault a tenu un point de presse à 17h, tel qu’il le fera demain, les annonces ont été capitales pour la gestion de la pandémie, les effets sur les paliers d’alerte des différentes régions et ses impacts sur les Québécois.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

Alors que les variants se font de plus en plus préoccupants, les cas positifs à la COVID semblent repartir à la hausse et de plus en plus de régions qui étaient en orange ont à composer avec une augmentation des cas.

«Les régions en orange où il y a beaucoup de cas repasseront-elles en rouge? Pour plusieurs régions, ce n’est plus justifié qu’elle soit en orange. Donnera-t-on le mandat aux directeurs régionaux de la santé publique de prendre des mesures immédiates et ciblées pour redescendre les cas on va dire: “Il y a trop de cas où on [le gouvernement] va dire on passe en zone rouge”», anticipe Mario Dumont.

*** Voyez sa chronique dans la vidéo ci-haut