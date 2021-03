Lévis: l’arrivée des poules urbaines prévue avant la fin de l’été

La Ville de Lévis a enclenché lundi le processus réglementaire devant rendre possible l’implantation des poulaillers domestiques en milieu urbain d’ici la fin de l’été.



Selon les orientations de la Ville, les citoyens intéressés devront posséder au minimum deux poules et au maximum quatre en plus de se munir d’un permis de construction pour l’installation de l’enclos.



On ne pourra posséder qu’un poulailler par terrain, et il devra être à une distance d’au moins deux mètres d’une autre propriété. De plus, seules certaines habitations (unifamiliales isolées ou jumelées, bifamiliales isolées et maisons mobiles) pourront en accueillir un.



Le maire, Gilles Lehouillier, pense que cet encadrement permettra de limiter les désagréments possibles liés au bruit. Il s’appuie sur un récent sondage selon lequel 82% de la population lévisienne est favorable au mouvement des poules urbaines même si une minorité (8%) souhaite personnellement se lancer dans ce genre de projet.



L’échéancier prévoit une entrée en vigueur du nouveau règlement en août, à moins d’une contestation durant la phase de consultation des résidents, qui pourront partager leurs commentaires par écrit du 7 au 21 avril.



«C’est une demande grandissante. L’engouement de la population pour l’agriculture urbaine également ne se dément pas», a estimé le maire.

La Ville de Lévis emboîte ainsi le pas à plusieurs autres municipalités québécoises qui permettent déjà l’exploitation de poulailler domestique, notamment Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières.