Lourde perte pour les Panthers

Les Panthers de la Floride connaissent une excellente saison, mais voilà qu’ils devront franchir un obstacle important avec la blessure subie par le défenseur Aaron Ekblad, dimanche.

• À lire aussi: Un grand pas pour Cole Caufield

• À lire aussi: Un énorme casse-tête attend Marc Bergevin

Le vétéran a quitté la patinoire sur une civière après un contact avec Esa Lindell, des Stars de Dallas, en deuxième période du match remporté au compte de 4 à 1 par les hommes de l’entraîneur-chef Joel Quenneville.

Ekblad a vu son genou gauche se tordre sur la séquence et après le match, le pilote des Panthers semblait s’être fait à l’idée de voir son protégé se retrouver sur le carreau pour une durée prolongée.

«Ce fut une victoire très importante pour nous. On perd un gars comme lui et vous connaissez la sévérité de la blessure. Vous l’avez vu, ce ne fut pas une partie facile à jouer. Je pense que les gars se sont battus. Ce sont deux points pour lui et pour nous. En même temps, on perd un gars qui a toute une saison, un arrière qui contrôle le jeu pendant de grosses minutes, et ce, dans toutes les situations. Ce sera dur, car nous n’aurons plus son leadership. Il s’agira certainement d’un bon test pour nous», a-t-il indiqué au site NHL.com.

Davantage d’examens seront effectués lundi et les résultats devraient être révélés ultérieurement.

Cependant, les Panthers auront à trouver des solutions pour remplacer le joueur de 25 ans, qui a récolté 11 buts et autant de mentions d’aide pour 22 points en 35 rencontres cette saison. Il est l’une des raisons pour lesquelles la Floride occupe le troisième rang de la section Centrale avec un dossier de 22-9-4.