Milos Raonic poursuit sa route à Miami

Le Canadien Milos Raonic a atteint le quatrième tour du tournoi de Miami, lundi.

Pour l'occasion, Raonic, 12e tête de série et 19e joueur au monde, a vaincu le Français Ugo Humbert, 20e favori et 30e au classement de l'ATP, 6-4 et 7-5. La rencontre a duré 1 h 40 min.

Raonic a été fidèle à ses habitudes en se fiant sur son service dévastateur pour l'emporter. Le Canadien a claqué 12 as et a commis trois doubles fautes. Il a réussi 65 % de ses premières balles de service et a été en mesure d'effacer les trois balles de bris, consécutives, auxquelles il a fait face qui sont survenues au milieu de la deuxième manche.

L'Ontarien de 6 pi et 5 po a brisé son rival à deux reprises en cinq tentatives au cours du duel.

Au prochain tour, Raonic pourrait se frotter à son compatriote Denis Shapovalov, qui est aussi en action lundi. «Shapo», sixième tête de série, affronte le Polonais Hubert Hurkacz, 26e favori.