Plus de 130 M$ dans le virage numérique des entreprises

Le gouvernement Legault injecte plus de 130 millions de dollars pour accélérer le virage numérique des entreprises avec de l’Offensive de transformation numérique (OTN).

« Dans les deux prochaines semaines, c’est plus de 50 millions de l’enveloppe totale de 130 millions de dollars qui seront déployés pour soutenir la numérisation des entreprises», a souligné Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation (MEI), qui chapeaute l’initiative avec la ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours, et le ministre du Travail. Jean Boulet.

En gros, l’Offensive de transformation numérique (OTN) vise à aider les entreprises dans leur démarche de transformation numérique.

Investissement Québec (IQ), la Banque de développement économique du Canada (BDC), le Fonds de solidarité FTQ, le Mouvement Desjardins et la Caisse de dépôt et placement du Québec figurent parmi les partenaires.

Deux premiers projets

Lundi, Pierre Fitzgibbon a annoncé les deux premières initiatives financières de l’OTN totalisant 33,7 millions de dollars à l’organisme Inno‐centre et au Groupe BIM du Québec.

« Le projet du Groupe BIM du Québec m’interpelle particulièrement puisqu’il est en parfaite adéquation avec les objectifs du Plan d’action pour le secteur de la construction que j’ai annoncé récemment. En effet, ce plan prévoit que 38 millions de dollars seront investis d’ici 2023 afin d’augmenter la productivité de l’industrie de la construction grâce, entre autres, au virage numérique des entreprises», a expliqué Jean Boulet, ministre du Travail.

« Le numérique est au cœur de notre croissance économique, de notre compétitivité et de notre productivité», a résumé Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale.