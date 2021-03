Travaux routiers: Hochelaga prépare aussi son chantier

La seconde phase des travaux de réaménagement du boulevard Hochelaga commencera sous peu à Québec.

Partout, la Ville de Québec ou le MTQ préparent le retour des grands chantiers routiers après la traditionnelle pause hivernale.

Après l’annonce des travaux sur l’avenue Maguire la semaine dernière, ce sera bientôt au tour du boulevard Hochelaga de poursuivre sa cure de rajeunissement.

L’an dernier, la première phase des travaux comprenait la portion du boulevard comprise de l’autoroute Robert-Bourassa jusqu’à la route de l’Église, pour une longueur totale d’environ 1520 mètres.

En 2021, la seconde phase réalisée entre avril et septembre touchera 430 mètres entre la route de l’Église et l’avenue De Rochebelle. L’ensemble du projet totalise 61,7 M$. Les travaux seront effectués entre 7h et 21h, de même que la nuit en certains endroits.

En résumé, la Ville de Québec souhaite améliorer les trottoirs et ajouter une piste cyclable. L’intégration de plates-bandes et d’une bande de verdure entre la piste cyclable et le trottoir sont aussi prévues. Quelque 84 arbres seront abattus, tandis que 102 autres seront plantés. À la fin, on devrait retrouver 238 arbres, 8 de plus qu’au départ.

Diminuer les impacts

Lors d’une séance d’information lundi soir, la Ville de Québec a reconnu que les travaux majeurs seront nombreux à Sainte-Foy dans les prochains mois. Le maintien de l’accessibilité et le respect des échéanciers trônent au sommet des priorités.

Pour assurer une meilleure fluidité de la circulation, l’administration municipale prévoit le déploiement progressif de la nouvelle application pour la gestion des occupations de la chaussée.

À terme, le boulevard Hochelaga passera de quatre à six voies, avec la réfection complète des infrastructures souterraines et de surface.

Les principales questions ont porté sur le bruit nocturne, la circulation et la protection des piétons, notamment près de l’école De Rochebelle.

La Ville de Québec ne veut pas revivre une situation identique à celle du chantier de la route de l’Église en 2019.

Plusieurs commerçants avaient déploré les impacts des importants travaux effectués par la Ville de Québec en évaluant les recours possibles.

Un aveu d’échec a été formulé hier en assurant que cette fois-ci, les relations avec la communauté seraient nettement mieux.