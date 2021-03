Un ancien des Blue Jays avec les Capitales de Québec

Les Capitales de Québec ont frappé un coup de circuit en annonçant, lundi matin, une entente avec Gift Ngoepe, un joueur d’arrêt-court ayant déjà porté les couleurs des Blue Jays de Toronto.

Ngoepe a disputé un premier match dans le baseball majeur avec les Pirates de Pittsburgh en 2017, devenant le premier athlète originaire de l’Afrique à jouer à ce niveau. Au terme de la saison, il a été échangé aux Jays.

En 41 matchs dans les ligues majeures, il a maintenu une moyenne au bâton de ,181, produisant neuf points en plus d’en marquer 12. Le Sud-Africain de 31 ans compte plus de 1000 matchs d’expérience chez les professionnels.

«Gift est notre joueur avec le plus d’expérience et va amener beaucoup de leadership a commenté le gérant Patrick Scalabrini, dans un communiqué. On peut s’attendre à une bonne production tant offensive que défensive. Je suis excité de le voir en action avec nous et son savoir-faire va également être mis à profit en m’épaulant dans mes fonctions d’instructeur des frappeurs.»

Ngoepe a disputé la dernière saison en Australie avec les Aces de Melbourne.