Un projet de loi pour couper les vivres à Julie Payette

OTTAWA | Un sénateur déposera demain un projet de loi pour s’assurer que l’ex-gouverneure générale Julie Payette n’aura pas droit à une pension à vie, a appris le Journal.

• À lire aussi: Un comité mis sur pied pour choisir le prochain gouverneur général

• À lire aussi: 200 000 citoyens s’opposent aux allocations à vie des ex-gouverneurs généraux

• À lire aussi: Le Bloc veut que le prochain gouverneur général soit payé 1$

« Ça n’a aucun sens pour moi qu’une personne qui ne complète pas son mandat reçoive automatiquement une pension à vie », estime le sénateur Claude Carignan.

Le sénateur conservateur s’est dit « estomaqué » que l’ex-gouverneure générale Julie Payette puisse bénéficier d’une pension à vie de 150 000 $ par an et d’une allocation annuelle de 206 000 $ pour ses frais de représentation.

Mme Payette a pourtant démissionné le 21 janvier, près de deux ans avant la fin de son mandat, après qu’un rapport a confirmé qu’elle faisait régner un climat toxique à Rideau Hall.

Des employés ont fait état d’humiliations publiques, de cris, de hurlements et de commentaires rabaissants de la part de Mme Payette.

Le projet de loi du sénateur Carignan propose que la pension et l’allocation soient réservées aux ex-gouverneurs généraux qui ont exercé leur mandat pendant au moins cinq années consécutives, ou ayant quitté leur poste pour des raisons médicales.

Sans ce changement de règles du jeu, Mme Payette coûtera une petite fortune aux contribuables.

Sachant qu’elle a 58 ans et que l’espérance de vie d’une femme au Canada est de 84 ans, le trésor public pourrait avoir à lui verser près de 4 millions $ au cours des 26 prochaines années, uniquement en pension de retraite.

« Ça ne fait aucun sens, c’est même une gifle pour tous les contribuables qui travaillent durement pour gagner leur vie et nourrir leur famille », gronde le sénateur Carignan.

Trudeau peut agir

En janvier, les conservateurs, le Bloc québécois et le NPD s’étaient tous dits d’avis que Mme Payette ne devrait pas avoir droit à une pension aussi généreuse, compte tenu des circonstances ayant mené à sa démission.

Le gouvernement Trudeau avait pour sa part indiqué que la gouverneure générale démissionnaire recevrait les sommes que la loi oblige l’État à lui verser.

Or, le sénateur Carignan souligne qu’« il est parfaitement possible pour le gouvernement de changer cette situation immédiatement », et d’en modifier les règles dès le prochain budget qui sera déposé le 19 avril.

D’ici là, il déposera son projet de loi au Sénat demain. S’il est adopté, il sera ensuite débattu à la Chambre des communes. En cas d’adoption, il s’appliquerait immédiatement et concernerait donc tant Julie Payette que ses successeurs.

En janvier, notre bureau d’enquête a calculé­­­ que la monarchie coûte la coquette­­­ somme de 67,1 millions $ par an aux contribuables québécois.