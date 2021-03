Une défaite gênante pour les Raptors

Les Raptors de Toronto ont été dominés par la pire équipe de l’Association de l’Est de la NBA cette saison, les Pistons de Detroit, étant battus 118 à 104, lundi soir au Little Caesars Arena.

Le match avait mal débuté pour les troupiers de Nick Nurse, qui ont concédé 66 points à l’adversaire en première mi-temps, n’en produisant que 50 de leur côté. La seconde moitié de la rencontre a été plus serrée, mais le mal était fait.

Avec une fiche de 13-33 en 2020-2021, les Pistons sont au 15e et dernier rang dans l’Est. Ils ne ressemblaient toutefois pas à cette équipe de bas de classement lundi, tous les joueurs se démenant pour amener son grain de sel.

Six joueurs ont marqué plus de 12 points, dont trois avec exactement 19, soit Saddiq Bey, Saben Lee et Hamidou Diallo. Les Pistons ont d’ailleurs été très efficaces pour les tirs de trois points, réussissant 15 de leurs 30 tentatives du centre-ville. C’est ultimement ce qui a pesé dans la balance.

Les cinq partants ont fait le travail offensivement chez les Raptors, et Fred VanVleet a mené les Torontois avec 22 points.

Le Québécois Chris Boucher a récolté quatre points, trois rebonds et une passe décisive en 16 minutes sur le parquet.

C’est un troisième revers consécutif pour Toronto, qui n’a remporté qu’un seul de ses 13 derniers duels. À l’inverse, les Pistons ont mis fin à une série de quatre défaites.