Au moins la quatrième place pour le CH?

En dépit d’une pause impromptue, les derniers jours ont été grandement favorables au Canadien de Montréal, qui a vu ses probabilités de participer aux séries éliminatoires augmenter en raison des ennuis des Flames de Calgary et des Canucks de Vancouver.

Avant d’accueillir les Oilers d’Edmonton au Centre Bell, mardi, la troupe de l’entraîneur-chef Dominique Ducharme comptait 37 points en 31 matchs. Malgré son inactivité reliée à la COVID-19, elle est demeurée dans le top 4 de la section Nord. Effectivement, Calgary et Vancouver accusent deux points de retard sur le Tricolore et le quatrième échelon, tout en ayant joué six parties de plus.

Ainsi, d’après le site Hockey Reference, les chances d’accéder aux matchs d’après-saison sont de 90,8 % pour le Canadien. En fait, les quatre formations de tête de la division actuellement devraient être celles qui joueront après le 11 mai, selon toute vraisemblance. Les Maple Leafs de Toronto et les Jets de Winnipeg ont des chances établies à 99,7 %, contre 97,7 % pour les Oilers.

À l’opposé, les Flames (8,1 %), les Canucks (3,9 %) et les Sénateurs d’Ottawa (0,1 %) devront espérer un miracle.

Par ailleurs, la même source croit que les Leafs, à 42,8 %, ont les meilleures probabilités de terminer au sommet de la section. Les Jets (32,3 %), les Oilers (15,5 %) et le Bleu-Blanc-Rouge (9,4 %) suivent.

Les affaires sérieuses

En ce qui a trait au déroulement des séries, l’Avalanche du Colorado est favorisée actuellement, ayant 12,8 % de chances de remporter la coupe Stanley, tout juste devant le Lightning de Tampa Bay (12,3 %) et les Golden Knights de Vegas (11,8 %). Hormis ces trois formations, les Hurricanes de la Caroline (8 %) peuvent y croire un peu plus que les autres équipes.

Au Canada, Toronto (6,9 %) est moins négligée que ses rivales, dont Montréal (3,6 %).

