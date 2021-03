Des groupes de travailleuses du sexe réclament la décriminalisation de la prostitution

Des regroupements de travailleuses du sexe lancent une offensive juridique dans le but de réformer l’encadrement de ce type de travail et de décriminaliser la prostitution.

L’Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe, composée de 25 groupes à travers le pays, estime que les lois actuelles violent les droits constitutionnels des travailleuses du sexe «à la sécurité, à l'autonomie personnelle, à la vie, à la liberté, à la libre expression, à la liberté d’association, et à l’égalité».

L’Alliance revendique notamment le droit aux travailleuses du sexe de communiquer et de négocier les conditions et d'établir le consentement formel à l’activité sexuelle, d’obtenir des informations pertinentes sur les clients potentiels afin d’évaluer leur profil, de travailler dans des espaces non isolés et collectifs, et de communiquer en public.

Un jugement de la Cour suprême rendu en 2013 a invalidé trois infractions criminelles, jugeant celles-ci inconstitutionnelles parce qu’elles portaient atteinte à la liberté et à la sécurité des travailleuses du sexe.

Selon l’Alliance, il s’agissait d’une occasion en or pour décriminaliser la prostitution.

Or, le gouvernement conservateur de l’époque avait plutôt modifié la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation en adoptant des dispositions qui empêchaient les travailleuses du sexe d’effectuer les actions qui sont aujourd’hui réclamées.

Cette loi «reproduit et légitimise les effets néfastes des infractions précédentes sur le travail du sexe», selon l’Alliance.

Aujourd’hui, le regroupement se fait critique du gouvernement Trudeau, qui avait déposé en 2016 un projet de loi sur l'exploitation et la traite de personnes, mais qui n’a finalement pas abouti à une réforme.

«Ce gouvernement a passé cinq ans à lancer des paroles en l’air sur les droits de la personne et le féminisme, et il est temps pour eux d’agir», a déclaré la coordinatrice nationale de l’Alliance et spécialiste de la question, Jennifer Clamen.

À Ottawa, le NPD a dit accueillir «favorablement» la contestation judiciaire et exprimé sa solidarité avec l’Alliance.

Le porte-parole pour la justice du NPD, Randall Garrison, a critiqué l’inaction des libéraux dans le dossier.