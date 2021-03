[EN DIRECT 30 MARS] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis près d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

Les bilans

PLANÉTAIRE

Cas: 127 709 613

Morts: 2 793 313

CANADA

Cas: 971 718, dont 309 202 au Québec

Décès: 22 900, dont 10 651 au Québec

VOICI TOUTES LES NOUVELLES DU MARDI 30 MARS

6h12 | Virus: l’Allemagne va renforcer les contrôles à ses frontières terrestres.

L’Allemagne va renforcer pour les « 8 à 14 prochains jours » les contrôles autour de ses frontières terrestres notamment avec la France, le Danemark et la Pologne, sans toutefois les systématiser, pour lutter contre la pandémie, a annoncé mardi le ministre de l’Intérieur.

« Peu importe d’où vous arriviez, de Pologne, de France, ou du Danemark, chacun doit s’attendre à être contrôlé », a déclaré Horst Seehofer lors d’une conférence de presse, précisant que ces contrôles aléatoires se dérouleraient sur le territoire allemand, après le passage de la frontière.

6h11 | L’Italie va imposer une quarantaine aux voyageurs venant de l’UE.

L’Italie va imposer une quarantaine de cinq jours aux voyageurs en provenance des pays membres de l’Union européenne, ont indiqué mardi des sources au ministère de la Santé.

Tout voyageur en provenance de l’UE devra effectuer un test avant son départ, respecter une quarantaine de cinq jours, puis effectuer un nouveau test à l’issue de cette période, une mesure déjà en vigueur pour les pays hors UE, selon la même source.

6h06 | Venezuela: record de contaminations journalières.



Le Venezuela a enregistré lundi 1288 nouvelles infections, un record de cas quotidiens de COVID-19 pour le pays qui fait face à une deuxième vague de coronavirus, « plus virulente » selon les autorités.

Entre dimanche et lundi, 1288 nouvelles infections ont été enregistrées pour un total de 157 943 cas, a déclaré la vice-présidente Delcy Rodriguez dans un discours diffusé par la télévision d’État.

Ce chiffre dépasse le précédent pic de 1281 cas atteint en août 2020.

Delcy Rodriguez a également signalé 12 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures, portant à 1577 le nombre total de décès depuis le début de la pandémie.

Ces chiffres officiels sont toutefois mis en doute par l’opposition et plusieurs ONG, dans un contexte d’accès limité aux tests de diagnostic PCR et alors que les hôpitaux et cliniques sont saturés selon des témoins.

Le pays de 30 millions d’habitants est touché par une deuxième vague de coronavirus « plus virulente » selon les autorités, et liée à l’arrivée du variant brésilien en mars.

À LIRE | Québec n’exclut pas de revenir à l’enseignement à distance pour des élèves du secondaire, ce qui pourrait être un coup dur pour la vie sociale des jeunes qui retournaient sur les bancs d’école à temps plein en zone rouge lundi.



1h00 | Des coordonnateurs de campagnes de vaccination ont dû s’ajuster dans les dernières semaines pour répondre aux craintes et aux refus de la population de recevoir le vaccin d’AstraZeneca.

1h00 | Une femme de 69 ans qui s’est évanouie et qui a eu de violents maux de ventre environ 48 heures après avoir reçu le vaccin d’AstraZeneca ne comprend pas pourquoi ses symptômes n’ont pas été déclarés aux autorités de la Santé publique.

