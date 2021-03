Cinq millions de doses de plus en juin du vaccin Pfizer-BioNTech

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé que le pays allait recevoir ses plus importantes livraisons de vaccin jusqu’ici avec 3,2 millions de doses.

«Ça inclut les livraisons prévues de Pfizer et de Moderna, ainsi que les 1,5 millions de doses du vaccin d’AstraZeneca qu’on va recevoir aujourd’hui de la part des États-Unis.»

Par ailleurs, cinq millions de doses Pfizer attendues plus tard en été seront plutôt livrées au mois de juin, en avance par rapport à l'échéancier initial, pour un total de près de 10 millions de doses.

Aussi le premier ministre a répété les messages de prévention et de respect des mesures sanitaires alors que le congé de Pâques arrive.

«Je sais que c’est décevant, mais il faut éviter les rassemblements. Ce n’est pas le temps de voyager. Continuez de porter votre masque, de vous laver les mains et d’utiliser l’application Alerte COVID», a-t-il dit.

«Il faut continuer nos efforts encore un peu plus longtemps. Avec la hausse récente des cas dans certaines régions et les nouveaux variants, on ne peut pas baisser notre garde.»