Investissement majeur de 70 M$ à Lévis

Courtoisie C’est un grand jour aujourd’hui pour Les Productions horticoles Demers de Lévis qui annonce un projet de 70 M$ pour construire une nouvelle serre de 15 hectares. Étaient présents ce matin André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Janie Béïque, première vice-présidente aux investissements du Fonds de solidarité FTQ (elle deviendra présidente et cheffe de la direction le 1er avril), Jacques Demers, PDG de Productions horticoles Demers, et Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation.