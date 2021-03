Le Pignon Bleu veut nourrir plus de jeunes

Pour faire face aux demandes d’aide alimentaire en hausse de 20 %, l’organisme le Pignon Bleu souhaite acquérir un bâtiment afin d’y installer une cuisine de production pour nourrir un plus grand nombre de jeunes à Québec.

Le projet évalué à environ un million de dollars sera financé par une importante campagne qui vise à recueillir 500 000 $ auprès de la population et des entreprises.

Les différents paliers de gouvernement seront sollicités pour l’autre moitié de l’enveloppe. «On se croise les doigts pour avoir tout l’appui nécessaire. Nous avons ciblé un immeuble dans le quartier Saint-Sauveur et on se donne un an pour réussir», explique Roseline Roussel, directrice générale du Pignon Bleu, qui fête son 30e anniversaire.

La campagne «Changer le monde, un repas à la fois» devrait permettre de soutenir 22 écoles au total. L’organisme, qui aide déjà 8000 élèves, veut en soutenir 2250 élèves de plus. Le manque d’espace freine toutefois la production.

Besoins à la hausse

Seulement en basse-ville de Québec, les besoins sont en croissance depuis trois ans et l’impact de la pandémie est bien réel. Des écoliers ont faim au déjeuner, à la collation et sur l’heure du lunch.

«L’écart s’est creusé. Nous avons des profils différents, parfois des gens qui travaillent au salaire minimum. Le panier d’épicerie a également beaucoup augmenté», ajoute Mme Roussel.

Dans une ville prospère, où l’économie traverse la crise sans trop de mal, bien des citoyens ignorent parfois l’ampleur des besoins alimentaires des moins nantis.

Actuellement, le Pignon Bleu dessert 17 écoles primaires et 21 camps de jour afin d’assurer à chaque enfant une alimentation minimale.

Plus de 30 généreux ambassadeurs se sont engagés à recueillir un minimum de 5000 $ chacun dans leur réseau.

«En ce moment, plus de 40 % de l’objectif est atteint. Les résultats finaux seront dévoilés au début de 2022», a notamment déclaré Alain Rioux, président d’honneur de la campagne de financement.

Il est possible de contribuer sur le site Internet pignonbleu.org.