L’Ever Given, une tuile de plus pour nos détaillants

Comme si les choses n’allaient pas suffisamment mal, le blocage du canal de Suez, en Égypte, aura des conséquences inévitables sur les activités de plusieurs entrepreneurs, quincailliers et détaillants, notamment ceux de mobiliers de jardin.

« C’est comme une boule de neige qui n’en finit plus de grossir, explique l’entrepreneur général Simon Levasseur, copropriétaire d’Anjalec Construction, de Terrebonne. Quand ce n’est pas l’explosion des prix des matériaux, ou les problèmes de production liés à la COVID-19, c’est le transport maritime qui est bloqué. C’est certain qu’on va finir par le ressentir. »

Après une semaine d’interruption provoquée par l’échouement du Ever Given, le trafic maritime a pu reprendre tranquillement hier.

« Il va y avoir un impact important, ça ne fait aucun doute », affirme le PDG de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT), Richard Darveau. Il s’inquiète particulièrement des livraisons de marchandises saisonnières, comme les mobiliers de jardin, largement produits en Asie.

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

La goutte de trop

« Je connais des détaillants qui n’ont pas encore reçu leurs commandes attendues en février/mars. Les retards étaient déjà manifestes ; imaginez maintenant. Chaque jour de retard est d’autant plus grave que le printemps est une saison courte et critique. On n’avait vraiment pas besoin de cela. »

Jardin de Ville, spécialisée dans la vente de mobiliers de jardin, se dit prémunie pour l’heure contre les possibilités de rupture de stock.

« Parce que nous nous sommes pris des mois d’avance et qu’une large part de nos importations d’Asie nous arrivent du Port de Vancouver, nos magasins sont déjà pleins à 80 %, affirme Marc Corbeil, coprésident de Maison Corbeil. On espère que ça se passera bien lorsque nous aurons besoin de nouveaux arrivages. »

La situation serait aussi maîtrisée chez Dollarama. Le détaillant dit « surveiller la situation étroitement ».

L’Administration portuaire de Montréal en fait de même, sans pouvoir estimer précisément son impact.

On s’inquiète entre autres des retards que pourraient connaître les activités de transbordement des navires en Europe (à Rotterdam, par exemple) avant de repartir à destination de l’Amérique.

Au total, le trafic d’Asie compte pour 25 % des activités du Port de Montréal.