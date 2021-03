Logement social: la Ville de Québec veut bâtir 800 chambres et pensions

La Ville de Québec veut construire 800 nouveaux logements sociaux et communautaires de type chambres, studios et petits appartements, mais estime qu'il est «infaisable» d'y arriver sans l'apport financier du gouvernement.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, a dévoilé mardi la stratégie concertée sur le maintien et le développement du parc de maisons de chambres et de pensions d'ici 2025. La Ville veut augmenter de 800 le nombre de ces hébergements.

Cependant, pour ce faire, la municipalité aura besoin d'un coup de pouce financier considérable du gouvernement. «C'est infaisable sans le gouvernement et le programme Accès logis», a exprimé M. Labeaume.

La stratégie contient plusieurs actions qui peuvent être financées par les fonds municipaux, mais les principales, dont la construction de 800 unités et les sommes supplémentaires à allouer pour l'accompagnement des locataires, nécessiteront l'implication de l'État.

La Ville demandera en effet 7,4 millions $ pour la réalisation de 800 nouveaux logements sociaux et communautaires et 4,2 millions $ pour l’accompagnement des personnes et le soutien au milieu de vie.

M. Labeaume a expliqué qu'il n'est «pas simple» de profiter des subventions du programme Accès logis pour la construction de maisons de chambres. «Accès logis doit s’étendre jusqu’aux maisons de chambres», a-t-il plaidé.

Les maisons de chambres sont souvent le dernier logement où habitent les personnes avant de s'orienter vers les refuges, mais aussi le premier après la sortie de l'itinérance, a exprimé la conseillère Émilie Villeneuve, qui a insisté sur l'urgence de la situation. Le parc de maisons de chambres s'est en effet effrité au fil des ans, avec la conversion ou la fermeture de plusieurs maisons. Le problème de logements insalubres est aussi présent. La Ville a émis un moratoire sur la conversion, qui tiendra jusqu'à ce qu'un autre moyen plus permanent soit trouvé.