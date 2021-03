L’organisme Diogène réplique

En réponse aux accusations déposées lundi par le Syndicat des Métallos, l’organisme communautaire Diogène a indiqué négocier de bonne foi et que son offre de service serait bientôt augmentée.

«Au cours des derniers mois de cette année bien particulière et difficile, Diogène a tout de même offert une continuité de services de qualité et en nombre appréciable auprès de plus de 200 personnes vulnérables», a souligné l’organisme par communiqué.

Diogène a réfuté les propos du syndicat, qui l’accusait lundi de vouloir diminuer son offre de service. L’organisme annonce plutôt l’embauche dans les prochains jours de deux nouveaux intervenants communautaires et d’une agente responsable du logement de la clientèle, qui l’aideront à remplir sa mission.

Les échanges entre l’organisme et le syndicat avaient eu lieu à la suite de négociation pour la signature d’une première convention collective.

«Cette négociation suit présentement son cours auprès d’une conciliatrice. Diogène négocie de bonne foi en vue d’en arriver à une entente satisfaisante pour les deux parties», a ajouté l’organisme.

Basé dans le secteur du Centre-Sud, à Montréal, l’organisme Diogène suivi communautaire vient en aide aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale associés à la judiciarisation et à l’itinérance.