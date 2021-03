Ottawa annonce 43 millions $ pour des projets de stabilisation en Irak et en Syrie

Le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, a annoncé mardi l’affectation de plus de 43,6 millions $ à un programme pour financer 11 projets de stabilisation en Irak et en Syrie.

Ces projets contribueront également à l’enlèvement des restes explosifs de guerre et permettront de soutenir les efforts locaux de renforcement de la paix, en vue de favoriser la réintégration des personnes déplacées dans le pays.

Le financement a été annoncé à l’occasion de la réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe restreint de la Coalition internationale de lutte contre l'État islamique.

«En tentant de remédier à ces conditions, nous pouvons aider à accroître la stabilité et la sécurité dans la région et y consacrer tous nos efforts pour favoriser une paix et une prospérité durables pour les populations iraquienne et syrienne», a indiqué le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau.

Depuis 2016, le Canada s’est engagé à verser jusqu’à 3,5 milliards de dollars en financement pour répondre aux crises en Iraq et en Syrie, et atténuer leurs répercussions dans la région.