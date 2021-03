Pas de statut patrimonial pour l'hôtel de ville de Sept-Îles

Le ministère de la Culture et des Communications refuse de classer l’hôtel de ville de Sept-Îles comme bâtiment patrimonial.

La demande avait été adressée par Docomomo Québec, une association vouée à la sauvegarde de l’architecture moderne.

La présidente de l'association, Francine Vanlaethem, s'est dite «déçue, mais peut-être pas étonnée» par la décision.

Mme Vanlaethem admet avoir une connaissance limitée de l’état actuel de l’hôtel de ville pour n’avoir jamais mis les pieds à Sept-Îles, mais elle estime que le ministère aurait dû considérer davantage le contexte historique avant de refuser de classer le bâtiment comme bien patrimonial.

«Cet hôtel de ville démontre une ambition, une fierté de la communauté de Sept-Îles qui, à la fin des années 50 est en plein essor. Moi, ça me touche, c’est tout. Et je voudrais que ce soit reconnu», a affirmé Francine Vanlaethem.

Le ministère de la Culture et des Communications reconnaît un intérêt architectural indéniable à l’hôtel de ville de Sept-Îles. Toutefois, il considère que sa valeur patrimoniale et son authenticité ont été affectées de façon significative avec toutes les rénovations intérieures et extérieures réalisées au cours des dernières années.

La Ville de Sept-Îles a déjà fait le choix de ne pas reconnaître son hôtel de ville comme bien patrimonial. Pour le maire Réjean Porlier, la décision du ministère lui donne les coudées franches pour le projet de construction d’un nouvel hôtel de ville.

«C’est évident qu’on attendait cette réponse-là très impatiemment. S’il avait fallu que le ministère vienne dire "oui, on le classe patrimonial", on avait certaines inquiétudes parce qu’il y a des coûts énormes. Et en plus, on aurait eu en main un bâtiment rénové qui ne répond pas à nos besoins», a expliqué Réjean Porlier.

Le citoyen Mario Dufour, un des rares Septiliens à militer pour la sauvegarde de l’hôtel de ville, constate avec déception le désintéressement des autorités.

«J’aurais aimé ça que Sept-Îles conserve son patrimoine bâti de grands architectes au Québec. C’est quand même, aussi, notre histoire», a noté Mario Dufour.

L’hôtel de ville passera-t-il sous le pic des démolisseurs pour laisser de l’espace au projet d’agrandissement de son voisin, le centre de santé? Les paris sont lancés. Mais l’idée de rénover et conserver le bâtiment n’est pas tout à fait morte.

«Peut-être qu'à force de persévérance et de conviction, on parviendra à convaincre les citoyens de Sept-Îles que ce bâtiment est important», espère Francine Vanlaethem.