Un enfant s’empare du compte Twitter du commandement des armes nucléaires

Washington | Code nucléaire? Piratage du Pentagone? Complot? Un tweet sibyllin, composé de marques de ponctuation et d’une succession de lettres, publié par le compte Twitter du commandement stratégique de l’armée américaine a semé la confusion.

« ;l;;gmlxzssaw, », ont pu lire les internautes dimanche sur le compte officiel du commandement chargé du contrôle militaire de l’ensemble de l’arsenal nucléaire américain (Stratcom), avant que le tweet ne soit supprimé.

N’en déplaise aux amateurs de cryptographie, le message mystérieux était simplement du charabia, rédigé par un enfant s’étant emparé du compte Twitter de l’armée pendant quelques minutes, a déclaré le Stratcom à un journaliste du média américain Daily Dot.

« Le responsable du compte Twitter du commandement militaire, qui était en télétravail, a laissé le compte ouvert et sans surveillance quelques instants. Son jeune enfant a profité de la situation et s’est mis à jouer avec le clavier et, a malheureusement, et sans s’en rendre compte, publié le tweet », a détaillé un porte-parole du Stratcom dans un communiqué.

« Absolument rien de néfaste n’est arrivé, c’est-à-dire aucun piratage de notre compte Twitter », a-t-il ajouté.

