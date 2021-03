Un prof dégoûté coupe les ponts avec l’Université d’Ottawa

Dégoûté par les propos d’Amir Attaran, un professeur québécois refuse de collaborer à nouveau avec l’Université d’Ottawa et réclame la démission de son recteur Jacques Frémont.

Le professeur de mathématiques à l’Université de Montréal, François Lalonde, a des mots très durs à l’égard de M. Frémont dans un courriel adressé au recteur, mais également aux premiers ministres canadien et ontarien et à d’autres élus.

« Je ne conçois pas pouvoir dorénavant collaborer sainement avec l’Université d’Ottawa », écrit celui qui a été directeur du Centre de recherches mathématiques.

« Mais à partir de maintenant, je ne conseillerai plus à mes étudiants au doctorat et à mes postdoctorants du monde entier d’aller compléter leurs études à l’Université d’Ottawa, poursuit le professeur titulaire. Sous la gouvernance de Monsieur Frémont, l’Université d’Ottawa a perdu sa réputation d’université de savoir, de connaissances et de recherches. »

« Racisme dégoûtant et primaire »

Pour François Lalonde, la direction de l’université « a agi de façon ignoble », l’automne dernier, en ne défendant pas une autre professeure, Verushka Lieutenant-Duval.

Celle-ci avait été suspendue après avoir utilisé le « mot en N » dans un contexte académique.

À l’opposé, les propos d’Attaran, selon qui le Québec pratique un « lynchage médical » envers ses minorités et est dirigé par un gouvernement « suprémaciste blanc », n’ont pas mené à une sanction.

« Dans le cas de Monsieur Attaran, il s’agit de racisme dégoûtant et primaire que l’Université ne sanctionne pas, écrit M. Lalonde. En gros, le racisme anti-québécois a libre cours au sein de l’Université d’Ottawa. Ce racisme émane de personnes sans éducation ni culture générale. Ce racisme n’a aucun fondement. »

« Il me semble, en conclusion, que le recteur de l’Université d’Ottawa doit démissionner le plus tôt possible », poursuit-il.

De son côté, l’Université d’Ottawa a promis hier d’établir « un important dialogue » avec la communauté universitaire pour « assurer l’épanouissement de la francophonie au sein de l’Université d’Ottawa ».

Des rencontres publiques auront lieu dans chacune des facultés pour discuter des mesures à mettre en place, a annoncé le vice-recteur, International et Francophonie, Sanni Yaya, dans une communication interne.