COVID-19: vaccination des 60 ans et plus ouverte à Laval et en Abitibi-Témiscamingue

Les personnes de 60 ans et plus qui résident à Laval ou en Abitibi-Témiscamingue peuvent maintenant prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19.

Il faut prendre rendez-vous à partir du site gouvernemental de Clic Santé, comme pour tous les rendez-vous de vaccination.

À ce jour, 1 305 840 doses de vaccin ont été administrées dans la province.

La vaccination des personnes de 60 ans et plus est disponible dans quatre régions du Québec, dont Montréal et la Côte-Nord.