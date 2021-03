Décès de l’ex-PDG de Savoura : retrouvés grâce aux signaux cellulaires

La coroner qui a enquêté sur la mort de l’ex-PDG de Savoura et de son fils dans un écrasement d’hélicoptère dans les Laurentides à l’été 2019 recommande que les policiers puissent avoir accès aux données et signaux cellulaires plus rapidement dans les cas de disparition.

Disparus le 10 juillet après avoir quitté leur camp de pêche, Stéphane Roy et son fils Justin Roy Séguin, ont finalement été retrouvés le 25 juillet après que les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont pu avoir accès aux données des tours cellulaires.

Si la compagnie Telus avait collaboré au départ, elle a finalement demandé que les policiers obtiennent un mandat le 17 juillet. Puisqu’il ne s’agissait pas d’une enquête criminelle, les enquêteurs n’ont pas pu avoir accès à un mandat.

Dans les jours suivants, Telus a finalement accepté de fournir de nouvelles informations pour cause humanitaire en acceptant une autorisation de la conjointe de M. Roy.

Dans son rapport publié aujourd’hui, la coroner, Me Denyse Langelier, souligne que la localisation à l’aide du cellulaire a pris beaucoup de temps et que cela est dû à un manque de législation en la matière.

«Il existe un vide juridique quant aux pouvoirs des policiers afin de contraindre une entreprise privée à leur fournir des renseignements personnels, dans le cas d'une enquête visant à retrouver une personne disparue en l'absence d'éléments criminels. Si une telle législation existait, les policiers auraient pu obtenir de Telus toutes les informations permettant de localiser le cellulaire du défunt et ainsi retrouver les occupants de l'hélicoptère dans un plus bref délai», a-t-elle souligné.

Elle ajoute aussi que M. Roy n’avait pas soumis de plan de vol et que s’il l’avait fait, cela aurait permis de circonscrire le périmètre des recherches.

Toujours selon l'enquête de la coroner, Justin Roy Séguin aurait survécu à l'écrasement et aurait réussi à se déplacer sur une distance de 100 à 200 m de l'appareil. Selon le pathologiste qui a fait l'autopsie, les nombreuses blessures dont a été victime l'adolescent «ont pu être incapacitantes, mais non suffisantes en soi pour expliquer le décès».

«Il est possible qu'il ait survécu plusieurs heures et/ou jours», peut-on lire dans le document qui précise que la cause de la mort du jeune homme est inconnue.

- Avec l'Agence QMI