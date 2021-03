Dessercom aide le CPSL

Photo courtoisie

Le Centre de pédiatrie sociale de Lévis (CPSL) vient de recevoir un don philanthropique exceptionnel de 150 000 $ de Dessercom, pour l’année 2021. La générosité de l’entreprise paramédicale permettra au CPSL, qui a vu son financement ébranlé au cours de la dernière année dû à l’annulation de ses événements-bénéfice, de venir en aide aux enfants et aux adolescents de milieux vulnérables, fortement éprouvés par les conséquences de la pandémie. Désigné par le gouvernement provincial comme service essentiel au début de la pandémie, le CPSL est toujours resté actif pour desservir sa clientèle. Un an après le début de la crise, les besoins des enfants et des adolescents, surtout de ceux vivant en situation de grande vulnérabilité, sont plus criants que jamais. Les problématiques vécues par les jeunes avant la crise ont pris de l’ampleur et se sont aggravées. Rappelons que Dessercom œuvre dans deux principaux domaines d’activités : services préhospitaliers d’urgence et services de transport médical et d’accompagnement.

Finaliste aux Mercuriades

Photo courtoisie

Bravo et bonne chance à Aki Sushi, plus important joueur dans le marché des sushis en épicerie au Québec, qui se retrouve parmi les finalistes au prestigieux concours Les Mercuriades, dans la catégorie « Accroissement de la productivité Lowe’s Canada ». Décernée par la Fédération des chambres de commerce du Québec, cette nomination représente une belle reconnaissance pour Aki Sushi, alors que la chaîne de comptoirs-restaurants vient d’implanter de nouveaux systèmes de gestion intégrés qui permettent d’accroître la productivité de l’entreprise tout en limitant les pertes. Les gagnants seront dévoilés le 29 avril lors d’un gala virtuel diffusé à travers le Québec qui réunira le milieu des affaires. Sur la photo, Claude Guay, président et fondateur d’Aki Sushi.

95 ans

Photo courtoisie

Gemma Allen Gagnon, native de Saint-Anselme, mais qui demeure à Lévis, célèbre aujourd’hui ses 95 ans. Cette maman, généreuse au grand cœur et aimant la vie, a 8 enfants, 14 petits-enfants et 20 arrière-petits-enfants. Bonne fête Gemma !

En souvenir

Photo courtoisie

Le 31 mars 1991. Guy Lafleur faisait ses adieux au hockey comme joueur actif en disputant le dernier match de sa carrière au Colisée de Québec, face aux Canadiens de Montréal. Au début d’une cérémonie qui réunit entre autres Ginette Reno, Jean Lapointe, Julie Masse, Diane Tell et l’imitateur André-Philippe Gagnon, les partisans réservent à Lafleur une ovation de 11 minutes. Les Nordiques l’emportent au compte de 4 à 1.

Anniversaires

Photo courtoisie

Gaétan Morency (photo) président-directeur général de la Société du Grand Théâtre de Québec... Robert Laflamme, journaliste pour le site français de la LNH (lnh.com)... Hélène LeBel, ex-conseillère publicitaire chez Astral Affichage... Suzanne O’Rourke, retraitée de TVA Québec... Philippe St-Pierre, directeur adjoint, recherche et affaires publiques chez CAA-Québec, 47 ans... Charles Lacroix, homme d’affaires de Québec, 62 ans... Gilles Gilbert, ex-gardien de but de la LNH, Minnesota, Boston, et Detroit (LNH), et qui travaille pour Canadian Hockey Entreprises, 72 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 31 mars 2020 : Sam Clayton Jr (photo), 58 ans, a fait partie de l’équipe de bobsleigh de la Jamaïque qui a participé aux Jeux olympiques de Calgary... 2019 : Yves Préfontaine, écrivain québécois, 82 ans... 2017 : François de Courval, 88 ans, fondateur de l’Institut de beauté qui porte son nom... 2017 : Gilbert Baker, 65 ans, militant des droits LGBT et inventeur du célèbre drapeau aux huit couleurs... 2017 : James Rosenquist, 83 ans, artiste américain qui a joué un rôle essentiel dans l’émergence du pop art avec ses toiles et ses installations... 2016 : Ronald Thibert, 74 ans, sculpteur québécois... 2014 : Frankie Knuckles, 59 ans, disc-jockey américain et compositeur de musique électronique... 2011 : Françoise La Rochelle-Roy, 94 ans, journaliste, animatrice (CHRC)... 2008 : Jules Dassin, 96 ans, réalisateur, scénariste, producteur et acteur américain... 1995 : Selena, 23 ans, chanteuse américano-mexicaine... 1985 : Jeanine Deckers (Sœur Sourire), 51 ans, religieuse et chanteuse.