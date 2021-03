Eddyfi/NDT avale une compagnie de Calgary pour près de 100 M$

Eddyfi/NDT met le grappin sur une entreprise de Calgary spécialisée dans les logiciels de gestion de risque dans le secteur de l’énergie. Le montant de la transaction oscille entre «75 et 100 millions $».

La direction de la compagnie de Québec a annoncé par voie de communiqué, mercredi, l’acquisition de Dynamic Risk, qui compte 115 employés. Cette entreprise a aussi un bureau à Houston, aux États-Unis.

Grâce à cette transaction, Eddyfi/NDT a l’intention de développer une nouvelle unité d’affaires et d’étendre son offre à de nouveaux marchés dans les secteurs de transition énergétique tels que le gaz naturel et l'hydrogène.

Dynamic Risk, qui avait entrepris en 2020 un processus d’examen stratégique concernant son avenir, devrait conserver son identité et aucun licenciement n’est prévu.

«L'ajout de Dynamic Risk nous permettra de nous développer dans la chaîne de valeur, et en ce qui concerne l'inspection en ligne des pipelines, de combler le fossé entre la production de données et les indications sur la gestion de l'intégrité», a indiqué le président d’Eddyfi/NDT, Martin Thériault.

Cette transaction a été financée partiellement par un syndicat bancaire dirigé par la Banque Nationale, avance la direction. Investissement Québec a également participé au montage financier.

600 millions $

En 2020, la compagnie Eddyfi/NDT, dont le siège social est à Québec, est devenue le quatrième plus important joueur dans l’industrie d’inspection des pipelines au monde grâce à l’acquisition pour 500 millions $ de l’entreprise NDT Global, installée du côté de l’Irlande.

Cette transaction s’inscrivait dans une ronde de financement de 600 millions $ appuyée par le fonds d’investissement privé Novacap (163 millions $) et la Caisse de dépôt et placement du Québec (107 millions $). Ils sont aujourd’hui actionnaires dans l’entreprise de 1200 employés.

Eddyfi/NDT conçoit des équipements et des logiciels d’inspection destinés aux contrôles non destructifs pour les secteurs pétrolier, de l’aérospatiale, des mines, du transport, de l’énergie, et du nucléaire.

La direction n’a jamais caché son intérêt pour faire éventuellement un saut à la bourse afin d’appuyer ses projets de croissances. Eddyfi/NDT a aujourd’hui un chiffre d’affaires de plus de 300 millions $.