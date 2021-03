Hausse abrupte de 194 cas: resserrement des mesures en vue à Québec?

La progression de la COVID-19 est passée à la vitesse supérieure mercredi avec 194 nouveaux cas confirmés à Québec, une situation pas vue depuis le début de l’année. Le premier ministre pourrait annoncer un resserrement des mesures dans la région en fin de journée.

Il faut remonter au 4 janvier dernier pour observer un bilan aussi inquiétant dans la Capitale-Nationale.

À titre de comparaison, selon l’INSPQ, les pires bilans quotidiens enregistrés à Québec sont un pic à 310 cas le 4 décembre et quelques journées entre 250 et 275 cas. Ces pics ont toutefois été enregistrés au plus fort de la deuxième vague et non au tout début.

En plus de ses 194 nouveaux cas, la région de Québec enregistre un décès supplémentaire, portant le cumulatif régional à 1016 depuis le début de la crise.

Écoutez le journaliste Alexandre Dubé avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

Le taux de variants dans la région a maintenant passé la barre de 70% indiquait mardi le directeur régional de santé publique, le Dr André Dontigny. Mercredi, l’INSPQ indiquait que 954 cas de variants étaient confirmés dans la région, les tests de séquençage pour en établir la souche étant en cours.

Les hospitalisations demeurent toutefois stables pour l’instant. 34 patients sont actuellement hospitalisés à Québec, 8 aux soins intensifs.

Moins drastique sur la Rive-Sud

Sur la Rive-Sud, en Chaudière-Appalaches, la hausse est moins drastique qu’à Québec, mais elle est tout de même présente. 51 cas ont été confirmés mercredi, en plus d’un décès. Il s’agit de la première perte de vie liée à la COVID-19 dans la région depuis le 27 février selon les données de l’INSPQ.

7 patients, dont 4 aux soins intensifs sont toujours hospitalisés à l’Hôtel-Dieu de Lévis.

À l’échelle du Québec, ce sont 1025 cas qui ont été annoncés par le ministère de la Santé, en plus de 9 décès supplémentaires. On compte 485 hospitalisations, une légère baisse de deux. De ce nombre, 120 personnes sont actuellement aux soins intensifs.

