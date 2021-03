«La faille» : Maripier Morin en nomination au Gala Artis

«L’affaire Maripier Morin» n’a pas amoindri l’affection du public à l’égard de cette dernière, qui est nommée au prochain Gala Artis dans la catégorie Rôle féminin/Séries dramatiques saisonnières pour son interprétation de Sophie dans «La faille», a-t-on appris à «Salut Bonjour», mercredi matin.

• À lire aussi: Mariloup Wolfe défend le choix de Maripier Morin pour Arlette!

Accusée de harcèlement sexuel et d’agression physique par Safia Nolin l’été dernier, l’animatrice et comédienne s’est éclipsée du radar médiatique pendant un peu plus de six mois, mais n’a visiblement pas été oubliée. Elle amorce par les temps qui courent un retour en force : elle a retrouvé son personnage de «La faille» pour le tournage de la deuxième saison de la série, a hérité du rôle-titre du film «Arlette!», de Mariloup Wolfe, et sera de nouveau la tête d’affiche d’un deuxième volet du docu-réalité «Mais pourquoi?», à Z.

Cette mention au Gala Artis confirme en outre que plusieurs téléspectateurs sont prêts à pardonner les écarts de conduite de Maripier, la liste des finalistes s’établissant au moyen d’un sondage populaire.

Maripier Morin concourra dans sa catégorie auprès de Sarah-Jeanne Labrosse («Les pays d’en haut»), Julie Le Breton («Les pays d’en haut»), Isabel Richer («La faille») et Guylaine Tremblay («Le Phoenix»).

On a aussi dévoilé, mercredi, les personnalités choisies dans le créneau de l’Animateur/Animatrice de magazines culturels ou «talk-shows», soit Guy A. Lepage («Tout le monde en parle»), Véronique Cloutier («1res fois», «L’ombre et la lumière»), Patrick Huard («La Tour»), André Robitaille («Les enfants de la télé») et Julie Snyder («La semaine des 4 Julie»).

Enfin, du côté du Rôle féminin/Comédies, le vote se jouera entre Sophie Cadieux («Rue King»), Julie Le Breton («Les beaux malaises 2.0»), Katherine Levac («Like-moi!»), Florence Longpré («Like-moi!») et Virginie Fortin («Trop»).

Le dévoilement du tableau d’honneur des nommés au 36e Gala Artis se poursuit tous les jours à «Salut Bonjour», à TVA, jusqu’au vendredi 2 avril. Charles Lafortune et Guy Jodoin animeront la soirée, le dimanche 9 mai prochain.