La Ville de Québec créera une Maison de la diversité

La Ville de Québec lance le projet de Maison de la diversité et s'attaque du même coup à la représentativité des communautés culturelles au sein de ses effectifs, admettant que ce sera plus difficile dans la police.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, a présenté mercredi en conférence de presse son projet de Maison de la diversité, où les communautés culturelles et les minorités visible de Québec pourront «raconter leur histoire» et se rassembler, tout en accueillant la population de Québec.

La nouvelle experte-conseil en vivre-ensemble à la Ville, Irena Florence Harris, sera la personne attitrée au dossier. Le lieu de la Maison n'est pas choisi, mais elle sera idéalement implantée dans un quartier «plus métissé» et près du transport collectif. On préconise un bâtiment déjà existant. La Ville compte mettre les fonds nécessaires. Idéalement, elle contiendrait une salle de spectacles où les communautés peuvent aussi partager leur culture.

Exemplaires

«On ne peut pas être crédibles chez nous si on n'est pas exemplaire», a lancé le maire. La Ville a donc décidé de faire l'analyse du nombre de personnes issues de l'immigration ou représentant les minorités visibles au sein de son propre personnel. Les employés seront donc appelés à «raconter leur histoire» et dévoiler leurs origines bientôt. Le maire assure que ce n'est pas dans un but de stigmatisation. La Ville leur expliquera que c'est dans l'objectif d'atteindre une représentativité.

À Québec, 7% de la population est issue de l'immigration et 2,7% des résidents sont des minorités visibles. Le maire voudrait que l'effectif de la Ville reflète cette réalité. Il convient que ce sera plus difficile dans le Service de police de la Ville de Québec.

Déjà, dit-il, le chef Robert Pigeon est en démarches en ce sens. Il rencontre même des jeunes pour les inciter à orienter leur carrière dans cette direction.