Le propriétaire du Méga Fitness Gym hospitalisé

Le propriétaire du Méga Fitness Gym, fermé par la santé publique en raison d’une éclosion, est actuellement hospitalisé. Des sources permettent d’affirmer que Dan Marino est aux soins intensifs d’un hôpital de Québec, atteint de la COVID-19.

Impossible à rejoindre pour une réaction sur les événements des derniers jours, Daniel Marino fait partie des 68 personnes ayant contracté la maladie dans la salle d’entraînement de Québec selon nos informations.

Des sources ont indiqué au Journal que l’homme d’affaires, qui a été au centre du bras de fer avec le gouvernement sur la fermeture des gyms, est hospitalisé sur un département de soins intensifs de la région depuis quelques jours pour soigner des symptômes liés à la COVID-19.

Démenti par le gym

Appelée à réagir à l’éclosion en cours plus tôt cette semaine, la direction du gym avait indiqué que M. Marino n’était pas disponible en raison d’une convalescence en aucun cas liée à la COVID-19. Questionné à ce sujet encore mercredi matin, le gérant de l’établissement a réitéré que l’absence de M. Marino n’avait rien à avoir avec le virus.

«Non, non, il n’a pas la COVID. Pas du tout. C’est faux. C’est faux. C’est vraiment faux», insiste Jean-Paul Boutin. «C’est une opération qu’il a eue et il a eu des saignements ce matin. C’est pour ça qu’il est retourné à l’hôpital. Ça l’air qu’il serait ressorti. Il a l’air un peu à mieux aller. Je n’en sais pas plus long», a-t-il maintenu.

Les informations obtenues laissent toutefois croire le contraire.

Le Journal a tenté de joindre M. Marino mercredi, tant par appel que par message texte, sans succès.

Figure connue

Daniel Marino a été très présent dans les médias depuis le début de la crise, notamment lors de l’annonce de la fermeture des gyms.

En juin dernier, M. Marino avait d’ailleurs défié les autorités sanitaires en ouvrant son établissement malgré l’interdiction. Il disait à ce moment n’avoir «rien à perdre». Les policiers étaient intervenus pour faire des vérifications dans le gymnase.

Sur les réseaux sociaux, Marino a souvent relayé des publications à saveur complotiste ou contre les médias. Le 11 mars dernier, il affirmait avec conviction sur sa page Facebook : «Jamais que vous allez refermer mon commerce».

– Avec la collaboration de Diane Tremblay