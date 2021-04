Les athlètes sont reconnaissantes envers Julien BriseBois

Le vice-président et directeur général du Lightning de Tampa Bay, champion en titre de la Coupe Stanley et diplômé de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, Julien BriseBois a fait un don personnel de 75 000 $ à l’équipe de hockey féminin des Carabins. Mercredi j’ai assisté à une séance d’entraînement selon les directives de la Santé publique. Les filles de l’équipe sont très reconnaissantes envers Julien BriseBois pour avoir cru en elles et dans le programme féminin. Je tiens à souligner la collaboration de Julien BriseBois qui m’a fait parvenir la photo qu’il a prise pour cette chronique.

Photo Pierre-Paul Poulin

L’attaquante de Mirabel, Raphaëlle Pouliot, administration des affaires (HEC Montréal) est en compagnie de l’assistante-entraîneuse, Mélodie Daoust, médaillée d’or et d’argent aux olympiques et analyste de hockey à TVA Sports.

Photo Pierre-Paul Poulin

Les Bleus offrent une opportunité unique aux joueuses francophones qui veulent gérer les études et le sport de haut niveau. Aube Racine, éducation préscolaire et enseignement primaire, membre de la Deuxième équipe d’étoiles et de l’Équipe d’étoiles des recrues du RSEQ, exécutait sa séance d’entraînement.

Photo Pierre-Paul Poulin

Les Carabins sont une référence en hockey féminin au Canada. L’attaquante de Saint-Hyacinthe, Éloise Dubé, éducation préscolaire et enseignement primaire est en compagnie de l’entraîneuse chef, Isabelle Leclaire qui a dirigé son équipe à cinq podiums consécutifs.

Photo Pierre-Paul Poulin

La fondatrice du programme de hockey féminin des Carabins et directrice générale de la formation, Danièle Sauvageau, qui a mené l’équipe canadienne à la conquête de l’or aux Olympiques de 2002, est en compagnie de Manon Simard, directrice générale du Centre d’éducation physique et des sports de l’Université de Montréal.

Photo Pierre-Paul Poulin

Les Carabins ont participé au championnat canadien 9 fois en 11 ans d’existence. Les colocs, Aube Racine, éducation préscolaire et enseignement primaire et l’attaquante, Marie-Pier Dubé, enseignement adaptation scolaire, ont travaillé sur leur technique.