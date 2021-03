Les grèves sont devenues trop banales

Hier, les enseignants d’une trentaine de cégeps étaient en grève. Insatisfaits de l’avancement des négociations dans le secteur public, ils se disent « obligés » de prendre les grands moyens. Le public, habitué, ne réagit même plus.

Ce n’est pourtant pas insignifiant. Dans une année où les collégiens ont vécu une multitude de perturbations, fallait-il vraiment ajouter celle-là ?

Les étudiants de première année n’ont presque pas vécu de présence au cégep. Les taux d’abandon sont franchement inquiétants. Les cégeps ont d’ailleurs utilisé le concept « incomplet » pour éviter de pénaliser les jeunes. Le portrait demeure le même : la réussite plonge.

Tenir une journée de grève en cette période revient à dire que la négociation salariale est la chose la plus cruciale du moment. Plus importante que la 3e vague de la pandémie et de l’année scolaire perturbée des jeunes, la négociation insatisfaisante justifie l’usage du dernier recours : la grève.

Cela en dit long sur le caractère banal de voter une grève dans les services publics en 2021. C’est devenu une fantaisie qui fait partie du manège du renouvellement des conventions.

Batailles du passé

La grève fut instituée comme moyen de pression extrême à une époque où des travailleurs se battaient pour un revenu décent. À une époque où les ouvriers des mines ou des industries réclamaient un minimum de sécurité au travail parce que nombre d’entre eux mouraient chaque année en gagnant leur vie.

Soyons sérieux : je comprends les travailleurs du secteur public de vouloir améliorer leur sort. C’est une volonté universelle. Mais peut-on sérieusement inclure le sort des employés de l’État québécois dans la liste des grandes misères humaines ? Peut-on sérieusement les compter dans le lot des oubliés de la société, forcés de prendre les grands moyens au nom de leur subsistance ?

Salaire décent, sécurité d’emploi, pension avantageuse, conditions de travail minutieusement ficelées, leurs conventions sont correctes. Je ne joue pas la chanson des « gras dur », parce que ce n’est pas vrai. Ils font un travail important et n’ont pas été si gâtés ces dernières années en matière de hausses salariales. Mais ils sont loin de faire pitié.

Baliser le droit de grève

Ces recours exagérés et inutiles aux grèves soulèvent une question plus profonde : le droit de grève facile et généralisé est-il encore justifié dans le secteur public? Lorsque l’État est l’employeur et qu’il agit au nom de la population, lorsqu’il est question de services publics payés par les contribuables, est-il normal de partir si facilement en grève ?

Plusieurs pays ont balisé le droit de grève dans le secteur public. Celui-ci est limité dans la plupart des États américains. En Europe, l’Allemagne l’a restreint sérieusement. Dans les dernières années, d’autres se sont interrogés sur la pertinence du droit de grève lorsqu’il est question de services publics, et non d’une entreprise qui fait des profits.

Et si le temps était venu au Québec de repenser le vieux schème des négociations du secteur public, et de baliser le droit de grève.