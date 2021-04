Les restaurateurs à bout de souffle

L’industrie de la restauration accueille très mal la nouvelle fermeture de ses salles à manger à Québec, à Lévis et à Gatineau, et espère qu’il s’agit enfin du dernier coup à donner.

« On est très épuisés. On est un des secteurs où une fermeture et une réouverture demandent beaucoup d’énergie. On a beaucoup en jeu, souffle le directeur du restaurant Les Brasseurs du Temps à Gatineau, Julien Flipot. On va suivre ce qu’il y a à faire [...], mais espérons que c’est le dernier coup. »

À peine rouvertes, les salles à manger des restaurants de Lévis, Québec et Gatineau devront une fois de plus fermer leurs portes dès jeudi.

« C’est honteux. Le gouvernement nous a ouvert de façon prématurée. On ne peut pas jouer au yo-yo avec nos employés. C’est rire du monde » fulmine Ivan Waddell, directeur général associé du Archibald Sainte-Foy.

Programmes d’aide financière

Même si « les programmes d’aide financière seront remis en place », a précisé le premier ministre François Legault en point de presse mercredi, les restaurateurs jugent que leur situation financière est « extrêmement précaire ».

« C’est irresponsable. On n’a pas reçu une cenne du provincial. Juste en viande et poisson dégelé pour la fin de semaine, je dois avoir pour 20 000 $ de stock à jeter ou à donner », lance Martin Vaillancourt, propriétaire de la microbrasserie Le Corsaire, à Lévis.

« Ça fait mal. Le take out et la livraison vont nous aider, mais on espère que ce sera vraiment la dernière fois », signale quant à lui Jérémy Beaulieu, gérant du restaurant Chez Le Thai, à Gatineau.

– Avec la collaboration de Jean-François Racine