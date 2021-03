Montée des variants: le Québec doit passer au travers du prochain mois

Les Québécois devront-ils à nouveau composer avec un resserrement des mesures sanitaires en raison de cette troisième vague qui commence à déferler sur la province?

Selon le microbiologiste Karl Weiss, le Québec a une colline à gravir au cours des trois à quatre prochaines semaines, en resserrant les mesures sanitaires, en accélérant la vaccination et en faisant preuve d’une plus grande discipline.

Le Dr Weiss juge que certains facteurs en place permettent au virus, et surtout aux variants, de circuler.

«Avec une fatigue de la population par rapport aux mesures, on rentre au printemps où les gens ont été confinés tout l’hiver, il y a une sensation de vouloir sortir faire autre chose. Ça rend la suite et le contrôle des "comportements humains" plus compliqué. Tout ça, avec au Canada une campagne de vaccination en yo-yo», a expliqué mercredi l’expert en entrevue à l’émission de Mario Dumont, à LCN.

Il considère que la lutte à la pandémie est à la croisée des chemins, et même si la ligne d’arrivée n’est pas très loin, il nous reste encore du chemin à faire avant de la traverser.

«Il faut encourager la population, respecter nos mesures de confinement, respecter les mesures de distanciation physique, surtout le port du masque et accélérer la campagne de vaccination de façon importante», a-t-il dit.

Les prochaines semaines déterminantes

Il considère que les prochaines semaines seront déterminantes dans la lutte contre le virus, et surtout, ses variants qui deviendront majoritaires sous peu.

«Si on passe au-delà de cette colline de trois à quatre semaines, bien peut-être que les choses vont s’améliorer», a ajouté le Dr Weiss.

Toutefois, il considère que les allégements octroyés aux lieux de culte qui peuvent désormais accueillir 250 personnes, ou encore le retour en présentiel à temps plein pour les élèves au secondaire soulèvent des questions dans l’état actuel des choses au Québec.