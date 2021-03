Plus d’explications pour plus d’adhésion aux mesures sanitaires?

Les températures clémentes et l’arrivée de la troisième vague de COVID-19 peuvent faire en sorte qu’il est plus difficile de respecter les mesures sanitaires.

Une meilleure explication du raisonnement derrière les décisions prises par le gouvernement pourrait aider la population à respecter davantage les règles, croit Roxane de la Sablonnière, professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal.

«Le gouvernement a un rôle extrêmement important de s’assurer que ces mesures sont clairement expliquées et aussi qu’elles soient cohérentes à la population, ce qui n’est pas toujours de cas», a critiqué mercredi Mme de la Sablonnière en entrevue à l'émission «Le Québec Matin» de LCN.

Comme les points de presse des autorités contiennent beaucoup d’informations à digérer, le gouvernement devrait prendre le temps de préciser ses actions, soutient la professeure.

«Dans un point de presse comme celui [de mardi], par exemple, il y a plusieurs éléments, mais le pourquoi des choses est très rarement expliqué, et ça, je pense que ça peut facilement nuire aux perceptions de cohérence et de clarté et, au final, à l’adhésion aux mesures sanitaires», a-t-elle affirmé.