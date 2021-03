Pour que les animaux de compagnie continuent d’apporter du bien dans la santé mentale des Québécois

Il aura fallu rien de moins qu’une crise planétaire pour que les humains, - soudainement désarçonnés, désorientés, apeurés, confinés, puis soumis au couvre-feu, - se souviennent du réconfort et du soutien en santé mentale que procurent depuis des millénaires nos animaux de compagnie.

L’échange d’énergie, le courant affectif invisible mais bien réel qui bonifient l’amitié vraie circulant entre l’adoptant et l’adopté permettent à un Québécois sur deux -(sondage Léger/Léger - avant pandémie) de traverser les épreuves de la COVID-19 en gardant le sourire. La zoothérapie garantit des bienfaits immédiats et inestimables : plus personne n’ose à présent en douter.

Un tsunami d’adoptions

Ce constat est si universellement reconnu qu’un véritable tsunami d’adoptions a déferlé sur la totalité des refuges à but non-lucratif du pays, telles les SPCA et la SPA, comme chez tous les éleveurs aux pratiques éthiques et certifiées. Sur ces sites de premier choix, la stérilisation des chiens / chats / lapins est obligatoire afin d’assurer la sauvegarde des races autant que la paix au sein de nos communautés.

Par contraste, des exploiteurs d’usine à chiens / chats, - se moquant des lois québécoises trop laxistes -, s’annoncent sur KIjiji et autres réseaux sociaux pour écumer cette manne (Voir J.E. mars 2021 ).

Une loi à modifier

Du coup, de nombreuses plaintes de citoyens outrés au MAPAQ ont permis que des accusations soient enfin portées contre ces criminels. Nous croyons fermement que le gouvernement caquiste doit saisir ce signe des temps pour modifier la loi et exterminer ces misérables chenils / chatteries, en raison des honteux et nombreux scandales que ce type de cancer sociétal fait rejaillir sur le Québec, au pays et à travers le monde.

Ici, une distinction fondamentale se démarque entre les adoptants satisfaits et les acheteurs floués. Les premiers ont adopté des compagnons stérilisés /ou avec un contrat de stérilisation : les floués ont, quant à eux, acheté des animaux malades, émotionnellement affectés et non-stérilisés.

Qu’on le clame sur tous les toits : les règlements municipaux qui exigent la stérilisation des animaux de compagnie, protègent non seulement les adoptants mais aussi la société entière. Le gouvernement de la CAQ doit comprendre tout l’intérêt qu’il a à uniformiser les règlements des 1130 municipalités de la province en se basant sur ceux de grandes villes comme Montréal, Québec, Laval, ou encore ceux de plus petites communautés, comme Saint-Sauveur, Ste-Adèle, Prévost, etc. Il n’en faudra pas plus pour que les exécrables exploiteurs d’usines à chiens / à chats déguerpissent de la province.

La conclusion de cette démonstration est qu’en reconnaissance des bienfaits indiscutables de nos animaux de compagnie au cœur de nos vies perturbées, nos élus doivent instituer à l’échelle du Québec la solution « anti-cas d’abandon, anti-cas de cruauté, anti-cas d’attaque de chien né en usine et non-éduqué et anti-cas de surpopulation » déjà appliquée par la totalité des OBNL, soit : la stérilisation / castration. Quand cette solution aussi logique qu’économique sera en force, des millions de gardiens d’animaux de compagnie responsables pousseront à l’unisson un profond soupir de soulagement.

Thérèse Cloutier, (M.A.) Trappeure humanitaire de félins communautaires, ex-militaire et ex-professeure à la retraite

Porte-parole de la Coalition pour la stérilisation des chats et chiens à l’échelle du Québec

Fondatrice « Les Anges des Chats CSRM »