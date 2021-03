Procès d'Edgar Fruitier: la victime confronte son agresseur

La victime d’Edgar Fruitier a confronté son agresseur en salle de Cour en lui expliquant en détail comment les attouchements dont il a été victime ont impacté sa vie.

« J’ai accepté de vous faire confiance, de vous avoir comme grand frère. Quinze ans, c’est un âge critique pour un jeune. C’est d’une aide dont j’avais besoin, pas d’une agression », a lancé avec vigueur Jean-René Tétreault en fixant Edgar Fruitier.

L’homme qui a été victime d’attentat à la pudeur du comédien a demandé ce matin au juge de lever l’ordonnance de non-publication qui protégeait son identité.

« J’ai décidé de sortir de l’ombre, je me suis caché pendant 46 ans. Je n’ai plus honte, je n’ai plus peur de vous. Je me sens propre, je me sens à l’aise. Je tourne la page », a-t-il témoigné lors des représentations sur la peine au palais de justice de Longueuil.

Edgar Fruitier, 90 ans, a été reconnu coupable l’été dernier de deux accusations d’attentat à la pudeur. Les faits remontent aux années 1970, alors que la victime était âgée de 15 ans. L’accusé avait alors 44 ans.

Fruitier hébergeait l’adolescent à son chalet après lui avoir offert un emploi dans un théâtre d’été.

« Je vous voyais comme un héros. Je n’avais pas compris votre jeu. À cette époque j’ai eu peur, je ne suis sentie sale. J’ai eu peur d’en parler, ça prit 25 ans avant de le faire », a expliqué celui qui est aujourd’hui père de famille.

C’est au début des années 2000 qu’il a en effet parlé pour la première fois de ce qu’il avait vécu des mains d’Edgar Fruitier. D’abord à sa conjointe, puis à ses proches.

Et ce n’est qu’en 2017 qu’il a finalement porté plainte.

« Il y a trois ans, quand tout a déboulé, je l’ai fait la plainte. Je ne l’ai pas fait pour moi, je l’ai fait pour les autres. J’avais besoin de dire qui vous êtes. Vous êtes un bon comédien. Mais vous êtes aussi un bon menteur, un bon manipulateur. J’avais besoin de le dire », a dit avec aplomb M. Tétreault.

Edgar Fruitier a pour sa part choisi de ne pas témoigner.

La Couronne suggère une peine de 6 mois de détention. La défense fera des représentations plus tard en journée.

Plus de détails à venir...