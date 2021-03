Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 1er avril:

«Le tout petit talk-show de Star Académie»

Du mardi au jeudi, Valérie Chevalier a pour invités les académiciens qui font résonner leur voix depuis le début de l’aventure musicale. Et elle les reçoit en grand. Ce jeudi, elle reçoit le directeur artistique de la compétition: le chanteur Mika.

En tout temps sur TVA+.

«1res fois»

Véronique Cloutier et son équipe ne sont pas avares de surprises quand vient le temps d’émouvoir et de déstabiliser leurs invités... même s’ils sont distancés. Cette semaine, c’est au tour de l’animateur de «Salut Bonjour» Gino Chouinard et de la comédienne Mahée Paiement d’être plongés dans un tourbillon d’émotions.

Jeudi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

«L’écume des jours»

Cette histoire d’amour, située en plein univers fantastique et inspirée par le classique de Boris Vian, voit de jeunes mariés, heureux et comblés, confrontés à une terrible nouvelle: la maladie de madame, qui a un nénuphar au poumon droit. Long métrage français porté par Romain Duris et Audrey Tautou.

Jeudi, 20 h, StudioCanal.

«Jean Lapierre: homme de coeur et de paroles»

Cinq années se sont écoulées depuis la mort de Jean Lapierre. Mais celui qui a fait sa place en politique et sur les tribunes médiatiques est encore bien vivant dans la mémoire collective. Présenté par Denis Lévesque, ce portrait est étoffé de nombreux témoignages.

Jeudi, 21 h, TVA.

«Coups de cochon»

Après avoir bien rigolé en faisant danser et jouer de la trompette ses collaborateurs, Patrick Groulx se fait piéger quand ses «petits pas fins» lui remettent la monnaie de sa pièce grâce à des photos d’enfance. Aussi, Pierre-Yves Lord joue un tour à la productrice de son jeu «100 génies».

Jeudi, 21 h 30, Z.

«Absentia»

Considérée morte parce qu’elle n’a plus donné signe de vie, une agente du FBI réapparaît, mais ne se souvient pas d’avoir été gardée captive. Elle qui enquêtait autrefois sur un tueur en série doit encore faire la lumière sur des meurtres alors qu’on la croit coupable. Rediffusion de la première saison.

Jeudi, 22 h, addikTV.

«De père en flic»

Pour cette comédie qui a cartonné au box-office québécois il y a un peu plus de 10 ans, Louis-José Houde et Michel Côté sont des policiers qui n’ont pas beaucoup d’atomes crochus. Or, papa et fiston doivent mettre leurs différences de côté pour mettre la main au collet de dangereux criminels.

Jeudi, 23 h, ARTV.