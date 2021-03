Tyler Toffoli encore à l'écart

L’absence de l’attaquant Tyler Toffoli se prolongera, car il manquera le prochain match du Canadien de Montréal prévu jeudi contre les Sénateurs d’Ottawa.

• À lire aussi: Une transaction difficile pour Tyler Toffoli et sa femme

C’est ce qu’a confirmé l’entraîneur-chef Dominique Ducharme au terme de la séance de mercredi. La date de son retour au jeu demeure indéterminée. Toutefois, le joueur a patiné en solitaire récemment.

Toffoli n’a pas joué depuis le 19 mars en raison d’une blessure au bas du corps dont la nature n’a pas été précisée. Cette saison, il a inscrit 18 buts et neuf mentions d’aide pour 27 points en 30 rencontres.

Le CH a besoin de ses deux gardiens

Après un retour au jeu éclatant et un jeu blanc de 4 à 0 contre les Oilers d’Edmonton mardi au Centre Bell, le Canadien de Montréal se prépare pour son prochain match, jeudi à Ottawa, contre les Sénateurs.

Si Carey Price a réalisé le blanchissage, il n’a pas été précisé si celui-ci sera de retour devant le filet ou si c’est plutôt son auxiliaire Jake Allen qui affrontera les Sénateurs.

«Nous allons utiliser ces deux gars, a simplement indiqué l’entraîneur-chef Dominique Ducharme, lors d’une vidéoconference mercredi, faisant allusion au calendrier chargé du CH d’ici la fin de la saison. Ils sont solides et jouent bien. Nous aurons besoin de ces deux gars, comme tous les autres joueurs de l’équipe.»

«Il faut utiliser chaque jour pour bien s’entraîner, bien dormir et rester concentré, a pour sa part commenté Allen, lui dont la dernière présence devant le filet du CH remonte au 19 mars dans une défaite de 3 à 2 en prolongation contre les Canucks de Vancouver. J’ai été dans des millions de situations différentes durant ma carrière. Je dois être là pour les gars et ce n’est pas à propos de moi.»

«Price est le gars ici et il mérite de jouer», a ensuite reconnu Allen, habitué au rôle d’auxiliaire.

Si jamais Allen devait être envoyé dans la mêlée jeudi, Price sera logiquement de retour devant le filet, samedi à Montréal, également contre les Sénateurs. La situation inverse pourrait aussi s'appliquer.

Lehkonen fait fi des rumeurs

Parmi les attaquants, Arturri Lehkonen, auteur d’un but et une mention d’aide dans la victoire de mardi, il s’est montré satisfait de sa prestation et dit ne pas trop s’en faire avec les rumeurs l’envoyant à une autre équipe.

«Je me concentre sur ce que je fais à chaque fois que je saute sur la patinoire et je tente d’aider l’équipe, a-t-il résumé, contournant le sujet chaud des rumeurs le concernant à l’approche de la date limite des transactions, le 12 avril. J’essaie de ne pas lire ce qui s’écrit.»

«On aime l’ensemble de son jeu, a quant à lui mentionné Ducharme, à propos de Lehkonen. Ses habitudes de travail sont bonnes. Il joue de la bonne façon. On voit son potentiel offensif. Il y a une question de confiance. Pour lui, le match d’hier [mardi], c’est positif.»