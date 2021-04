Un prof d’art dramatique condamné à 15 mois de prison

Un prof d’art dramatique de la Rive-Sud, qui a leurré une de ses élèves pour l’attirer dans son lit et envoyé des messages inappropriés à deux autres adolescentes, a été condamné à 15 mois de prison.

« L’accusé, de par son statut, a brisé le lien de confiance pourtant si essentiel entre un professeur et ses étudiants », a dénoncé le juge Marc Bisson, rappelant que les séquelles sont toujours présentes chez les victimes de Dominic Lorion.

Ces dernières étaient présentes au palais de justice de Longueuil mercredi pour assister à la sentence de leur ancien enseignant.

Les faits remontent à 2018. À ce moment, les trois adolescentes avaient entre 16 et 17 ans. L’enseignant, lui, en avait 26. Mais ça ne l’empêchait pas d’écrire via Messenger ou Snapchat à ses étudiantes.

Peur d’être dénoncé

Après un certain temps à échanger des messages, Lorion se mettait à les complimenter et à leur faire des avances.

À l’une d’elles, il a mentionné à plusieurs reprises qu’il voulait « dormir collé ». Il a finalement réussi à mettre son plan à exécution profitant d’une soirée à l’école.

« Ils passeront la nuit ensemble. Ils vont s’embrasser longuement et elle le masturbera. Le lendemain, il la reconduit à l’école et il lui demande de se cacher, relate le juge Bisson. L’accusé lui fait part qu’il regrette ce qui s’est passé et lui fait part de sa crainte qu’elle le dénonce. »

Autres victimes

Après des mois à échanger des messages, l’accusé en état d’ébriété avancé, vers 3 h du matin, a proposé à une adolescente d’envoyer un taxi chez elle, lui disant qu’il allait « la déshabiller à son arrivée ».

Lorion a aussi enjoint une autre victime à venir chez lui, lui déclarant qu’ils « allaient parler entre deux “frenchs” », mais elle a décliné l’invitation.

« L’accusé a profité de son statut d’enseignant et de la confiance qui venait avec pour abuser de la vulnérabilité de cette jeune fille en voulant l’utiliser pour satisfaire ses pulsions égoïstes », affirme le magistrat.

Une peine globale de 15 mois de prison a donc été infligée à Lorion. À sa sortie, il devra respecter une probation de deux ans, l’empêchant notamment de clavarder avec des personnes mineures. Il va aussi se retrouver à vie sur la liste des délinquants sexuels.

« La peine infligée à l’accusé ne saura faire oublier aux victimes les événements qu’elles ont vécus [...], mais espérons qu’elle leur permettra de tourner la page sur un pan de leur vie qu’elles cherchent sans doute à oublier », souligne le juge Bisson.