Une puissance seule sur son île

Pendant qu’on parle beaucoup des Foreurs de Val-d’Or comme de l’équipe à battre cette année dans la LHJMQ, les Islanders de Charlottetown continuent de trôner au sommet du classement général du circuit. Sont-ils les réels favoris pour remporter les grands honneurs ? Attendons avant de s’emporter, prévient l’entraîneur des Islanders, Jim Hulton.

Pas qu’il ne croit pas en son équipe, mais la saison actuelle rend impossible pour lui et son personnel hockey de réellement savoir où se situent les Islanders parmi les autres formations de la LHJMQ. D’abord, parce que les équipes des Maritimes sont confinées à leurs provinces depuis le début de la saison et aucune d’elles n’a affronté une formation du Québec.

Pire encore, les restrictions provinciales du Nouveau-Brunswick ont fait en sorte que les Islanders ont affronté les deux mêmes formations, les Mooseheads d’Halifax et les Eagles du Cap-Breton, au cours de leurs 21 derniers matchs.

Profondeur

En fait, ils n’ont joué que six parties en 2020-2021 contre des équipes ne portant pas le nom de Mooseheads ou Eagles.

Sans rien enlever à ces deux adversaires, disons qu’ils se sont rangés du côté des vendeurs lors de la dernière période des transactions et figuraient dans le dernier tiers du classement, en date de mercredi.

« C’est extrêmement difficile pour nous de vraiment évaluer notre équipe. Nous avons joué contre deux équipes en reconstruction au cours des deux derniers mois et ça peut certainement influencer les chiffres. Ceci étant dit, nous avons beaucoup de profondeur, notre gardien Colten Ellis a été exceptionnel pour nous et nos attaquants Cedric Desruisseaux, Thomas Casey et Brett Budgell connaissent de très bonnes saisons en attaque », mentionne Hulton au bout du fil.

Vivement les séries

Sur papier, les Islanders ont assurément une équipe qui peut rivaliser avec les meilleures formations du Québec. En plus de Desruisseaux, Casey, Budgell et Ellis, les Islanders comptent sur le défenseur et espoir des Golden Knights de Vegas Lukas Cormier, qui connaît une saison phénoménale de 43 points en 31 matchs jusqu’ici.

Ils ont aussi ajouté Bailey Peach et Patrick Guay lors de la période de transactions.

Les représentants de l’Île-du-Prince-Édouard devront toutefois continuer de patienter avant de pouvoir entamer les séries et voir de quel bois ils se chauffent vraiment. Le bal printanier ne s’entamera que le 4 mai dans les Maritimes, afin que les propriétaires renflouent les coffres le plus possible.

« Si ce n’était que de moi, on commencerait demain, lance toutefois Hulton. Ç’a été une saison difficile pour tout le monde et notre récompense est vraiment de pouvoir participer à des séries éliminatoires. C’est excitant et ça nous permettra de voir si on peut atteindre le prochain niveau et faire notre chemin jusqu’à la coupe du Président. »

Mentalité renouvelée pour Desruisseaux

Avant d’entamer sa cinquième et dernière saison dans la LHJMQ, l’attaquant Cédric Desruisseaux avait pris la décision d’arrêter de se projeter dans l’avenir.

Le choix de première ronde des Tigres de Victoriaville en 2016 avait l’habitude de se fixer des objectifs clairs sur le plan statistique, une pratique qui, la plupart du temps, lui créait des déceptions.

Avec l’aide de l’entraîneur à la préparation mentale des Islanders, Jackson Slauenwhite, il a changé son approche cette année.

Et ça fonctionne ! Le natif de Warwick trône au sommet des pointeurs de la LHJMQ avec une récolte de 62 points en 32 parties, à égalité avec son coéquipier Thomas Casey.

« L’an dernier, j’avais eu des bons chiffres [40 points en 56 matchs], mais je n’étais vraiment pas satisfait de ma saison. En plus, elle s’est terminée plus tôt que prévu. J’ai donc décidé de la mettre derrière moi et de tourner la page. J’ai toujours su que j’avais le talent pour produire dans cette ligue, mais j’ai dû changer mon approche. C’est cliché, mais cette année, mon seul objectif était de m’améliorer à chaque jour. »

Son entraîneur Jim Hulton perçoit d’ailleurs ce changement d’attitude chez son vétéran de 20 ans.

« Il joue avec confiance. L’an dernier, il avait connu un lent départ et il avait aussi manqué de chance à plusieurs occasions. Cette année, dès le départ, il a connu du succès. Il y a moins d’hésitations dans son jeu et on sent qu’il croit en ses moyens. »

En se présentant à Charlottetown en début de saison, Desruisseaux avait arrêté de croire à ses chances de décrocher un contrat professionnel. Avec la campagne qu’il connaît, pas de doute que des formations ont un œil sur lui.

« C’est sûr que ç’a toujours été mon but. Par contre, avant le début de la saison, je ne pensais pas être dans les discussions pour obtenir un contrat. Je faisais mes affaires et les gens ont commencé à m’en parler. J’ai une bonne saison parce que je vis au jour le jour et c’est ce que je vais continuer de faire. »

Séries

Le Québécois pourrait bénéficier d’une visibilité accrue si les Islanders sont en mesure de reproduire leurs succès de la saison, en séries, ce à quoi croit fermement l’attaquant de 5 pi 8 po et 166 lb.

« Je suis curieux comme tout le monde de savoir comment on va se comparer face aux équipes du Québec. Je pense qu’on a l’équipe pour aller au bout. On n’a pas encore joué contre les autres équipes, mais on est loin d’être intimidés. »