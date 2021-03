Valérie Plante souhaite un retour de la Formule 1 en juin

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a indiqué souhaiter un retour de la Formule 1 en juin, ainsi que celui des festivals et événements culturels au centre-ville.

«S’il y a un événement qui marque traditionnellement le lancement des festivités de l’été, c’est bien celui de la Formule 1. C’est donc d’autant plus important cette année d’envoyer le signal qu’on veut le Grand Prix de Formule 1 à Montréal», a souligné la mairesse.

L’édition 2020 de l’événement avait été annulée en raison de la pandémie et sa tenue cette année est très incertaine en raison de la COVID-19 qui persiste.

Mme Plante a également rappelé l’importance de travailler avec les autres ordres de gouvernement pour trouver des solutions qui permettront que le Grand Prix puisse avoir lieu, malgré le chamboulement du calendrier des courses provoqué par la pandémie.

«Il en va de notre place sur le circuit et surtout de la visibilité de notre métropole qu’offrira cette course à l’international. On appuie donc l'équipe du promoteur, François Dumontier pour faire atterrir le Grand Prix», a confirmé Mme Plante.

Néanmoins, elle a tenu à rappeler qu’il faudrait que l’événement puisse se faire dans des conditions sécuritaires au niveau de la santé publique.

Retour des festivals

La mairesse a également ajouté qu’elle travaillait pour que le centre-ville puisse être animé pendant la saison estivale, avec un retour des festivals et événements culturels.

«Si on est encore devant quelques semaines critiques, nous préparons déjà l’été et la relance touristique de Montréal. Nous mettons donc tout en place pour que les Montréalais et les touristes puissent profiter de leur métropole cet été», a souligné Mme Plante.

Ella a ajouté que des discussions avaient lieu avec le milieu culturel, pour que les événements puissent revenir dans des «formules adaptées au contexte». Des sommes seront également prévues dans le plan de relance de la Ville afin de les appuyer.