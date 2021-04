Ça progresse chez les 60 ans et plus

Les citoyens les plus vulnérables du Québec continuent d’être vaccinés à bon rythme pendant que la troisième vague s’installe. Au cours de la dernière semaine, les progrès les plus notables ont été enregistrés chez les 70-79 ans. 63 % d’entre eux ont maintenant reçu une première dose. Du côté des 60-69 ans, 23 % ont été vaccinés, soit près du double de ce qu’on observait il y a une semaine. Chez les 59 ans et moins par contre, la patience sera de mise.

