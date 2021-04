Cinq points et une victoire pour Mathew Barzal

Mathew Barzal a réussi un tour du chapeau, totalisant cinq points, et les Islanders ont vaincu les Capitals de Washington au compte de 8 à 4, jeudi à New York.

Barzal a réussi deux buts en 2 min 44 s en première période. Il permettait ainsi aux favoris locaux de prendre les devants par deux buts après 20 minutes de jeu.

Jordan Eberle (deux buts, une aide) et Josh Bailey (un but, deux aides) ont également contribué à cette victoire, qui permettait aux «Insulaires» d’éviter un troisième revers consécutif. Brock Nelson et Casey Cizikas ont aussi touché la cible.

John Carlson, deux fois, Daniel Sprong et T. J. Oshie ont quant à eux déjoué Semyon Varlamov, qui a fait face à 22 lancers devant la cage des Islanders.

Les gardiens des Capitals n’ont pas connu une soirée très facile. Ilya Samsonov a en effet cédé six buts sur 24 lancers, tandis que Vitek Vanecek a bloqué sept des neuf rondelles dirigées vers lui.

Chasser le naturel et il revient au galop

À peine 24 heures après avoir mis fin à une séquence de 18 matchs sans goûter à la victoire, les Sabres sont retombés dans la colonne des défaites, jeudi à Buffalo, eux qui ont subi un revers de 3 à 2 en prolongation contre les Rangers de New York.

Les Sabres se sont toutefois donné une chance de gagner un deuxième match de suite, alors qu’il restait moins de cinq secondes au match, grâce au filet égalisateur de Tage Thompson.

L’équipe locale avait aussi bien entamé le match. Elle avait pris les devants, un peu plus de deux minutes après le début du match, par l’entremise de Rasmus Asplund.

Au final, c’est Mika Zibanejad qui a eu le dernier mot, lors de la période supplémentaire. Sur le but gagnant, Artemi Panarin a obtenu sa deuxième mention d’aide de la rencontre.

Malgré la défaite, le gardien Dustin Tokarski a été fumant, lui qui a repoussé 44 des 47 lancers auxquels il a fait face. À l’autre bout de la patinoire, Igor Shesterkin a réalisé 21 arrêts.

Les acteurs de soutien mènent les Penguins

À Boston, ce n’est pas Sidney Crosby, mais plutôt Zach Aston-Reese, Mike Matheson et Jason Zucker qui ont permis aux Penguins de Pittsburgh de vaincre les Bruins par la marque de 3 à 1.

Le match a d’ailleurs mis un peu de temps à se mettre en marche, puisque le premier filet de la rencontre, celui d’Aston-Reese est survenu au début de la seconde période.

Devant le filet de la formation de la Pennsylvanie, Casey DeSmith a, une fois de plus, bien fait en l’absence de Tristan Jarry, repoussant 30 des 31 tirs dirigés vers lui.

D’autres matchs des Canucks reportés

La Ligue nationale de hockey a modifié le calendrier des Canucks de Vancouver jusqu’au 6 avril, jeudi, en raison de la COVID-19.

Deux joueurs et un membre du personnel se trouvaient sur la liste de COVID-19, jeudi. Le duel contre les Flames de Calgary avait d’ailleurs été repoussé, mercredi.

C’est donc dire qu’en plus de la rencontre contre les Flames, les Canucks devront reprendre le match initialement prévu samedi contre les Oilers d’Edmonton, ainsi que ceux prévus contre les Jets de Winnipeg, dimanche et mardi.

La formation de la Colombie-Britannique pourrait reprendre l’action jeudi, dans une semaine, contre les Flames.